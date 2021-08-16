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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1698169917001701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:01

  Stigmated написав:wig Они делят 10% кэшбека на 2 раза:
- 5% 16 числа.
- 5% с 16 до 20 числа.

Да, читал такое. А на практике, действительно у кого зп приходит вторая доза отдельно?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:04

wig
Ну да, так и приходит. У меня зарплатная нью кард с февраля.
Stigmated
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:09

  Ferlakur написав:
  Monk23 написав:Писал сообщение о том, что его как-то странно до сих пор нет, а он и прилетел. Хух, думал нас таки кинули :)

Ага, тоже пришел... 2 копейки недодали!! :evil:

Аналогично, калькулятор видать поломался у них.
Monk23
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:41

  sonechko написав:
  velvet написав:
  sonechko написав:Кэшбек коммуналки при оплате через моб приложение не начислили, говорят только портмоне. И давно такие правила?

Всегда так было

Портмоне ж % берет за свои услуги? Может лучше тогда ПУМБ?

Платите на сайте Привата, там как правило от 1 грн. комис. за платёж
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:44

  Stigmated написав:У меня зарплатка, потратил в июле 8948, т.е. должно было прийти 447,40 сейчас и еще столько же до 20 августа. А мне начислили 51,30 грн.

  Stigmated написав:wig
У меня зарплатная нью кард с февраля.

Реальна ЗП туди коли заходила востаннє? Може Вас розжалували?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:57

  klug написав:
  Stigmated написав:У меня зарплатка, потратил в июле 8948, т.е. должно было прийти 447,40 сейчас и еще столько же до 20 августа. А мне начислили 51,30 грн.

  Stigmated написав:wig
У меня зарплатная нью кард с февраля.

Реальна ЗП туди коли заходила востаннє? Може Вас розжалували?


2 раза в месяц заходит стабильно. 13 августа был аванс.
Stigmated
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Добрый день. В июне не закрывал карту Ньюкард по которой как бы не должен был быть начислен кешбек в июле. Но видел сообщения, что кешбек был начислен. Вопрос, кто не закрывал карту и оплачивал в июле, в августе был кешбек? Или уже железно нет кешбека по картам, открытым больше полугода назад?
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:32

_PORT_UA нету
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

stas_rst написав:
  1finanсier написав:
  omb написав:1finanсier ну можно почитать пару страниц назад и найти информацию, что надо просто подождать

Ну як би майже два тижні пройшло - 2го серпня оформлював. Чи треба ще більше чекати?

аналогічна ситуація - світяться бали по старій картці, відкривав 2-го серпня. Нових бонусних не було, пімпи на реєстрацію нема :(
Що за пімпа, де її шукати?
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 20:00

  2XL написав:Що за пімпа, де її шукати?

В правом верхнем углу в виде подарка
Golf_streem
 
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