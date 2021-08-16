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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1699170017011702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 08:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

какой влгоритм? закрываем через удаленное отделение, открываем через локальное?
cohan
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Повідомлень: 2413
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:34

  cohan написав:какой влгоритм? закрываем через удаленное отделение, открываем через локальное?

Да
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 6751
З нами з: 20.03.15
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  #<1 ... 1699170017011702
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