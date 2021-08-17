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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 сер, 2021 08:39
какой влгоритм? закрываем через удаленное отделение, открываем через локальное?
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cohan
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:34
cohan написав:
какой влгоритм? закрываем через удаленное отделение, открываем через локальное?
Да
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Flamingo
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Додано: Вів 17 сер, 2021 11:17
klug написав: Stigmated написав:
У меня зарплатка, потратил в июле 8948, т.е. должно было прийти 447,40 сейчас и еще столько же до 20 августа. А мне начислили 51,30 грн.
Stigmated написав:wig
У меня зарплатная нью кард с февраля.
Реальна ЗП туди коли заходила востаннє? Може Вас розжалували?
В серпні, а карт з липня.
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wig
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Додано: Вів 17 сер, 2021 13:55
Golf_streem написав: 2XL написав:
Що за пімпа, де її шукати?
В правом верхнем углу в виде подарка
Это возле лого Gpay? Как его туда добавить? )
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Додано: Вів 17 сер, 2021 14:57
2XL
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KVV
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Додано: Вів 17 сер, 2021 23:04
2XL написав:
Это возле лого Gpay?
Да
2XL написав:
Как его туда добавить? )
У меня он сам появился через (точно не помню) дней 5 после получения карты.
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Golf_streem
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Додано: Сер 18 сер, 2021 10:43
Flamingo написав: cohan написав:
какой влгоритм? закрываем через удаленное отделение, открываем через локальное?
Да
Закрив 16го у віртуальному, а сьогодні 18го пішов відкривати в реальне відділення.
Так дві спеціалістки лягли костьми або карантин 45 днів або новий клієнт мотивуючи внутрішнім порядком відкриття НК.
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KVV
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Додано: Сер 18 сер, 2021 10:55
KVV написав: Flamingo написав: cohan написав:
какой влгоритм? закрываем через удаленное отделение, открываем через локальное?
Да
Закрив 16го у віртуальному, а сьогодні 18го пішов відкривати в реальне відділення.
Так дві спеціалістки лягли костьми або карантин 45 днів або новий клієнт мотивуючи внутрішнім порядком відкриття НК.
Наступне реальне відділення пробуйте.
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jay2004
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:04
KVV написав:
дві спеціалістки лягли костьми
ото кістляві попалися, шукайте пишечок
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Amethyst
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:25
jay2004 написав:
Наступне реальне відділення пробуйте.
Наступні два трохи далеко іти/їхати і працюють до 17:00...але вже самому цікаво, пройдуся.
Тут одразу по паспорту сказали що у вас жеж є НК і нову не положено (хоча в Укрсиб онлайн ці картки вже пропали, лишився тільки рахунок)
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KVV
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