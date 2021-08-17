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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1700170117021703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:28

  KVV написав:
  Flamingo написав:
  cohan написав:какой влгоритм? закрываем через удаленное отделение, открываем через локальное?

Да

Закрив 16го у віртуальному, а сьогодні 18го пішов відкривати в реальне відділення.

Так дві спеціалістки лягли костьми або карантин 45 днів або новий клієнт мотивуючи внутрішнім порядком відкриття НК.

Я описывал случай когда в аналогичном с вашим случаем а одно и то же время один операционист моей супруге отказала в открытии ньюшки, а ее соседка мой дочке открыла. Через 5 минут моя супруга пошла ко второй операционистке иивсе успешно открыла. Вам же похоже надо или третью искать или отделение сменить
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:32

Flamingo я так розумію ці події були в Запоріжжі?
Яке відділення? Може це їм допоможе.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:40

  KVV написав:Flamingo я так розумію ці події були в Запоріжжі?
Яке відділення? Може це їм допоможе.

На чекистов. В смысле театральное. Правильного операциониста зовут Юнна
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:49

  Flamingo написав:На чекистов. В смысле театральное. Правильного операциониста зовут Юнна

Ага, бачу... вулиця Троїцька.

І був же в четвер у Вашому місті... прошляпив Анну. :lol:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:22

  KVV написав:
  Flamingo написав:На чекистов. В смысле театральное. Правильного операциониста зовут Юнна

Ага, бачу... вулиця Троїцька.

І був же в четвер у Вашому місті... прошляпив Анну. :lol:

Не. Ее зовут именно Юнна. И она таки в отделении одна с таким именем
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:50

Як було рік тому годину картку відкривши новому клієнту, так і залишилось.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:один операционист моей супруге отказала в открытии ньюшки, а ее соседка мой дочке открыла

Вчера тоже переоткрывал. Сначала не получалось, система не позволяла. Но видно было, что стараются, звонили, консультировались. Уже собирался уходить, но девочка что-то придумала. Как я понял, сделала не открытие карты существующему клиенту, а новый договор на РКО банковских счетов.
Славик
 
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