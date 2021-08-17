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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 сер, 2021 11:28
KVV написав: Flamingo написав: cohan написав:
какой влгоритм? закрываем через удаленное отделение, открываем через локальное?
Да
Закрив 16го у віртуальному, а сьогодні 18го пішов відкривати в реальне відділення.
Так дві спеціалістки лягли костьми або карантин 45 днів або новий клієнт мотивуючи внутрішнім порядком відкриття НК.
Я описывал случай когда в аналогичном с вашим случаем а одно и то же время один операционист моей супруге отказала в открытии ньюшки, а ее соседка мой дочке открыла. Через 5 минут моя супруга пошла ко второй операционистке иивсе успешно открыла. Вам же похоже надо или третью искать или отделение сменить
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Flamingo
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:32
Flamingo я так розумію ці події були в Запоріжжі?
Яке відділення? Може це їм допоможе.
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KVV
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:40
KVV написав:Flamingo
я так розумію ці події були в Запоріжжі?
Яке відділення? Може це їм допоможе.
На чекистов. В смысле театральное. Правильного операциониста зовут Юнна
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Flamingo
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:49
Flamingo написав:
На чекистов. В смысле театральное. Правильного операциониста зовут Юнна
Ага, бачу... вулиця Троїцька.
І був же в четвер у Вашому місті... прошляпив Анну.
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KVV
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Додано: Сер 18 сер, 2021 12:22
KVV написав: Flamingo написав:
На чекистов. В смысле театральное. Правильного операциониста зовут Юнна
Ага, бачу... вулиця Троїцька.
І був же в четвер у Вашому місті... прошляпив Анну.
Не. Ее зовут именно Юнна. И она таки в отделении одна с таким именем
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Flamingo
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Додано: Сер 18 сер, 2021 12:50
Як було рік тому годину картку відкривши новому клієнту, так і залишилось.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 13:16
Flamingo написав:
один операционист моей супруге отказала в открытии ньюшки, а ее соседка мой дочке открыла
Вчера тоже переоткрывал. Сначала не получалось, система не позволяла. Но видно было, что стараются, звонили, консультировались. Уже собирался уходить, но девочка что-то придумала. Как я понял, сделала не открытие карты существующему клиенту, а новый договор на РКО банковских счетов.
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Славик
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Додано: Сер 18 сер, 2021 13:30
klug написав:
У мене заяву на закриття рахунків прийняли, але у заяві написано, що я прошу залишити Ukrsibonline активним.
Та же история. Стоит ли что-то делать с активным Ukrsibonline или и так сойдёт? Планирую зайти через 45 дней, сейчас нет особой потребности в карте.
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Striker
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KVV
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Додано: Сер 18 сер, 2021 13:51
Striker написав:
Стоит ли что-то делать с активным Ukrsibonline
У меня был открыт. С трудностями, но карту оформили.
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Славик
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