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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 сер, 2021 14:00
Striker написав:
и так сойдёт
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Додано: Сер 18 сер, 2021 15:31
Striker написав:
сейчас нет особой потребности в карте.
А кешбек за онлайн?
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