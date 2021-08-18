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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1701170217031704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 14:00

  Striker написав:и так сойдёт
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Striker написав:сейчас нет особой потребности в карте.


А кешбек за онлайн? ;)
V2
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:41

При перевыпуске Нью подключают СМСки с плюсиком, которые потом надо переподключать, верно?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:45

  novichok написав:При перевыпуске Нью подключают СМСки с плюсиком, которые потом надо переподключать, верно?
По замовчуванню включають з плюсом
P.S. сьогодні переоформляв картку і перепідключав без плюса
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:47

  V2 написав:
  Striker написав:сейчас нет особой потребности в карте.


А кешбек за онлайн? ;)

Ощад покриває усі потреби людини :wink:
  novichok написав:При перевыпуске Нью подключают СМСки с плюсиком, которые потом надо переподключать, верно?

Так, але процес тугий. StarInform+ підключається до рахунку, а StarInform до картки - далеко не всі про це знають. У відділенні мені безуспішно намагалися підключити StarInform до рахунку і здалися. ПМ взагалі несла маячню про комісії за обома тарифами і намагалася з'їхати з перепідключення. Насилу вмовив...
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:49

novichok правильно, адже це не перевипуск, а оформлення нової картки.
KVV
 
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