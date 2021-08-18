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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 сер, 2021 14:00
Striker написав:
и так сойдёт
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Додано: Сер 18 сер, 2021 15:31
Striker написав:
сейчас нет особой потребности в карте.
А кешбек за онлайн?
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V2
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Додано: Сер 18 сер, 2021 17:41
При перевыпуске Нью подключают СМСки с плюсиком, которые потом надо переподключать, верно?
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novichok
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Додано: Сер 18 сер, 2021 17:45
novichok написав:
При перевыпуске Нью подключают СМСки с плюсиком, которые потом надо переподключать, верно?
По замовчуванню включають з плюсом
P.S. сьогодні переоформляв картку і перепідключав без плюса
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Додано: Сер 18 сер, 2021 17:47
V2 написав: Striker написав:
сейчас нет особой потребности в карте.
А кешбек за онлайн?
Ощад покриває усі потреби людини
novichok написав:
При перевыпуске Нью подключают СМСки с плюсиком, которые потом надо переподключать, верно?
Так, але процес тугий. StarInform+ підключається до рахунку, а StarInform до картки - далеко не всі про це знають. У відділенні мені безуспішно намагалися підключити StarInform до рахунку і здалися. ПМ взагалі несла маячню про комісії за обома тарифами і намагалася з'їхати з перепідключення. Насилу вмовив...
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Додано: Сер 18 сер, 2021 17:49
novichok правильно, адже це не перевипуск, а оформлення нової картки.
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KVV
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Додано: Сер 18 сер, 2021 18:48
klug написав:
Ощад покриває усі потреби людини
До чого цей допис? Щось вУмне хотіли сказати? А ну, розкажіть.
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Striker
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Додано: Сер 18 сер, 2021 20:26
Позвонила персмен, говорю ей "Закрывайте всё" - "А вы будете переоткрывать? Если да, то я всё понимаю и могу помочь" )))))))) Вот это я понимаю сервис.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 20:35
klug написав:
Ощад покриває усі потреби людини
В Ощадбанка з'явився кешбек?
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V2
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Додано: Сер 18 сер, 2021 20:52
V2 написав: klug написав:
Ощад покриває усі потреби людини
В Ощадбанка з'явився кешбек?
"Звiсно, бонус" - не слышали? Уже давно
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