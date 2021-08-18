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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1702170317041705

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:15

  Striker написав:
  klug написав:Ощад покриває усі потреби людини :wink:

До чого цей допис? Щось вУмне хотіли сказати? А ну, розкажіть.

Навпаки, мені здається, що з громадою мала б поділитися людина, котру так годують, що їй не цікавий кишмиш у 10%(5%). Проте, у той же час б'ється за ліміт у банці, де кишмиш від сили 1%, що навіть близько не компенсує моральну шкоду від обслуговування там. Хіба, може він безповоротний чи трактується як депо. Цікаво зрозуміти логіку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:19

  Flamingo написав:
  V2 написав:
  klug написав:Ощад покриває усі потреби людини


В Ощадбанка з'явився кешбек? :shock:

"Звiсно, бонус" - не слышали? Уже давно


Щось пропустив :oops:
Яка ефективна ставка кешбеку?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:36

  V2 написав:Яка ефективна ставка кешбеку?

Около процента, ловить там особо нечего
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:41

  klug написав:Навпаки, мені здається, що з громадою мала б поділитися людина, котру так годують, що їй не цікавий кишмиш у 10%(5%). Проте, у той же час б'ється за ліміт у банці, де кишмиш від сили 1%, що навіть близько не компенсує моральну шкоду від обслуговування там. Хіба, може він безповоротний чи трактується як депо. Цікаво зрозуміти логіку.

1. Мені в найближчі кілька місяців не горить 5% на онлайн, бо комуналку можна покрити ПУМБом. Ще сьогодні закрив О.Банк, щоб через місяць спробувати знову отримати ліміт, також дружині спробуємо оформити з лімітом.
2. Мені кешбек в Ощаді взагалі не потрібен. Там є інший варіант для отримання профіту, і чим більший там ліміт - тим краще. Більше з цього приводу нічого не скажу.
Striker
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