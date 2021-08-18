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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 сер, 2021 21:15
Striker написав: klug написав:
Ощад покриває усі потреби людини
До чого цей допис? Щось вУмне хотіли сказати? А ну, розкажіть.
Навпаки, мені здається, що з громадою мала б поділитися людина, котру так годують, що їй не цікавий кишмиш у 10%(5%). Проте, у той же час б'ється за ліміт у банці, де кишмиш від сили 1%, що навіть близько не компенсує моральну шкоду від обслуговування там. Хіба, може він безповоротний чи трактується як депо. Цікаво зрозуміти логіку.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 21:19
Flamingo написав: V2 написав: klug написав:
Ощад покриває усі потреби людини
В Ощадбанка з'явився кешбек?
"Звiсно, бонус" - не слышали? Уже давно
Щось пропустив
Яка ефективна ставка кешбеку?
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Додано: Сер 18 сер, 2021 21:36
V2 написав:
Яка ефективна ставка кешбеку?
Около процента, ловить там особо нечего
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Додано: Сер 18 сер, 2021 21:41
klug написав:
Навпаки, мені здається, що з громадою мала б поділитися людина, котру так годують, що їй не цікавий кишмиш у 10%(5%). Проте, у той же час б'ється за ліміт у банці, де кишмиш від сили 1%, що навіть близько не компенсує моральну шкоду від обслуговування там. Хіба, може він безповоротний чи трактується як депо. Цікаво зрозуміти логіку.
1. Мені в найближчі кілька місяців не горить 5% на онлайн, бо комуналку можна покрити ПУМБом. Ще сьогодні закрив О.Банк, щоб через місяць спробувати знову отримати ліміт, також дружині спробуємо оформити з лімітом.
2. Мені кешбек в Ощаді взагалі не потрібен. Там є інший варіант для отримання профіту, і чим більший там ліміт - тим краще. Більше з цього приводу нічого не скажу.
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