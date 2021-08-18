|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 сер, 2021 21:15
Striker написав: klug написав:
Ощад покриває усі потреби людини
До чого цей допис? Щось вУмне хотіли сказати? А ну, розкажіть.
Навпаки, мені здається, що з громадою мала б поділитися людина, котру так годують, що їй не цікавий кишмиш у 10%(5%). Проте, у той же час б'ється за ліміт у банці, де кишмиш від сили 1%, що навіть близько не компенсує моральну шкоду від обслуговування там. Хіба, може він безповоротний чи трактується як депо. Цікаво зрозуміти логіку.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6016
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 262 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 сер, 2021 21:19
Flamingo написав: V2 написав: klug написав:
Ощад покриває усі потреби людини
В Ощадбанка з'явився кешбек?
"Звiсно, бонус" - не слышали? Уже давно
Щось пропустив
Яка ефективна ставка кешбеку?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7149
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 1206 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 18 сер, 2021 21:36
V2 написав:
Яка ефективна ставка кешбеку?
Около процента, ловить там особо нечего
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 639
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 07:42
Видалив вчорашню відповідь klug, бо купа народу відразу мені насипали купу питань в приватні повідомлення стосовно Ощаду. Відповім всім тут. Профіт є, вимірюється розміром кредитного ліміту і 10% річними в Укргазі/Форварді, на постійній основі. Але вибачте, не можу палити тему, щоб не втратити свій профіт. Бо зараз це може знає декілька людей, а якщо будуть знати всі, то схема може накритися.
Вже забагато сказав. Просто, щоб пан klug більше не робив круглих очей і не тролив мене по темі ліміту в Ощаді.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 2223
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
- Профіль
-
20
11
18
Додано: Чет 19 сер, 2021 08:11
Если вчера в отделении выдали ньюкард новому клиенту и по умолчанию подключили старинформ плюс, а сейчас в чате по заявке включили без плюса, правильное ли их утверждение, что за этот месяц в конце месяца спишут 15 грн ?
Востаннє редагувалось Oktawa
в Чет 19 сер, 2021 08:14, всього редагувалось 1 раз.
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 367
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 416 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 08:14
Oktawa написав:
Если вчера в отделении выдали ньюкард и по умолчанию подключили старинформ плюс, а сейчас в чате по заявке включили без плюса, правильное ли их утверждение, что за этот месяц в конце месяца спишут 15 грн ?
Нет, не спишут.
Утверждают - от скудоумия
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5792
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 сер, 2021 12:43
Шесть месяцев как считать,кто знает? Если открыл сегодня.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2365
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 12:44
novichok, август — первый месяц. Далее по порядку )
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3597
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 сер, 2021 12:52
novichok написав:Шесть месяцев как считать,кто знает? Если открыл сегодня.
В феврале не пользуешься, ждёшь кэшбэк
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3604
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 13:33
2XL написав:
novichok написав:Шесть месяцев как считать,кто знает? Если открыл сегодня.
В феврале не пользуешься, ждёшь кэшбэк
Тут так постоянно все меняется что нет смысла думать сейчас о феврале. )
Кстати что то не видел тут практического подтверждения этой теории что даты открытия не имеют значения.
Неплохо если кто открывал карту в январе и тратил с нее в июле отписался бы о кэшбеке в этом месяце.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3563
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 393 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|