Кто-то отписывался, шо таки пролетел
Но таак, дурных нема -- кеды в руки и алга.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 сер, 2021 13:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Чет 19 сер, 2021 14:13
Не вижу смысла экспериментировать. Банк сказал - банк сделал. Есть родичи - муж'я/жёны, дети, родители, бабушки, дедушки, дяди,тёти и т.д. и т.п
Додано: Чет 19 сер, 2021 14:52
Теперь у меня две карты в ИБ отображает старая и новая, старую можно как то удалить?
|