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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1703170417051706

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Aps написав:Неплохо если кто открывал карту в январе и тратил с нее в июле отписался бы о кэшбеке в этом месяце

Кто-то отписывался, шо таки пролетел
Но таак, дурных нема -- кеды в руки и алга.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:13

  Aps написав:
  2XL написав:
novichok написав:Шесть месяцев как считать,кто знает? Если открыл сегодня.
В феврале не пользуешься, ждёшь кэшбэк


Тут так постоянно все меняется что нет смысла думать сейчас о феврале. )
Кстати что то не видел тут практического подтверждения этой теории что даты открытия не имеют значения.
Неплохо если кто открывал карту в январе и тратил с нее в июле отписался бы о кэшбеке в этом месяце.

Не вижу смысла экспериментировать. Банк сказал - банк сделал. Есть родичи - муж'я/жёны, дети, родители, бабушки, дедушки, дяди,тёти и т.д. и т.п
valya
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:52

Теперь у меня две карты в ИБ отображает старая и новая, старую можно как то удалить?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:54

Сама исчезнет через 45 после того как вы подали заяву на ее закрытие
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 15:01

Flamingo
А у меня тоже 2 карты, и у каждой свои баллы бильше. Их можно как то объеденить? Может баллы по первой карте, уже закрытой, не пропали только потому, что об'еденины с картой детей. Как поступать далее? Прошу рекомендаций. Спс
valya
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Если Нью кард зкп привязать в приложении Ашан и произвести оплату QR кодом, то опереация проходит как перевод с карты на карту (т.е. с комиссией). Благо у меня в лимитах эта операция отключена и я просто попал на блокировку карты (за подозоительные действия), которую разблокировал через КЦ. Могу предположить, что оплачивая кредитными Форварда будет попадалово на комиссию.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:22

  valya написав:Flamingo
А у меня тоже 2 карты, и у каждой свои баллы бильше. Их можно как то объеденить? Может баллы по первой карте, уже закрытой, не пропали только потому, что об'еденины с картой детей. Как поступать далее? Прошу рекомендаций. Спс
Если они на одном аккаунте, то балы итак объеденены, если на разных, то эти аккаунты надо объединить используя механизм карта друга
omb
 
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