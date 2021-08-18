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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 сер, 2021 13:38
Aps написав:
Неплохо если кто открывал карту в январе и тратил с нее в июле отписался бы о кэшбеке в этом месяце
Кто-то отписывался, шо таки пролетел
Но таак, дурных нема -- кеды в руки и алга.
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Amethyst
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:13
Aps написав: 2XL написав:
novichok написав:Шесть месяцев как считать,кто знает? Если открыл сегодня.
В феврале не пользуешься, ждёшь кэшбэк
Тут так постоянно все меняется что нет смысла думать сейчас о феврале. )
Кстати что то не видел тут практического подтверждения этой теории что даты открытия не имеют значения.
Неплохо если кто открывал карту в январе и тратил с нее в июле отписался бы о кэшбеке в этом месяце.
Не вижу смысла экспериментировать. Банк сказал - банк сделал. Есть родичи - муж'я/жёны, дети, родители, бабушки, дедушки, дяди,тёти и т.д. и т.п
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valya
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:52
Теперь у меня две карты в ИБ отображает старая и новая, старую можно как то удалить?
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novichok
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:54
Сама исчезнет через 45 после того как вы подали заяву на ее закрытие
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Flamingo
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Додано: Чет 19 сер, 2021 15:01
Flamingo
А у меня тоже 2 карты, и у каждой свои баллы бильше. Их можно как то объеденить? Может баллы по первой карте, уже закрытой, не пропали только потому, что об'еденины с картой детей. Как поступать далее? Прошу рекомендаций. Спс
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valya
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Додано: Чет 19 сер, 2021 16:10
Если Нью кард зкп привязать в приложении Ашан и произвести оплату QR кодом, то опереация проходит как перевод с карты на карту (т.е. с комиссией). Благо у меня в лимитах эта операция отключена и я просто попал на блокировку карты (за подозоительные действия), которую разблокировал через КЦ. Могу предположить, что оплачивая кредитными Форварда будет попадалово на комиссию.
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Golf_streem
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Додано: Чет 19 сер, 2021 16:22
valya написав:Flamingo
А у меня тоже 2 карты, и у каждой свои баллы бильше. Их можно как то объеденить? Может баллы по первой карте, уже закрытой, не пропали только потому, что об'еденины с картой детей. Как поступать далее? Прошу рекомендаций. Спс
Если они на одном аккаунте, то балы итак объеденены, если на разных, то эти аккаунты надо объединить используя механизм карта друга
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omb
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