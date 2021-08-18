Додано: Чет 19 сер, 2021 16:53

omb написав: valya написав: Flamingo

А у меня тоже 2 карты, и у каждой свои баллы бильше. Их можно как то объеденить? Может баллы по первой карте, уже закрытой, не пропали только потому, что об'еденины с картой детей. Как поступать далее? Прошу рекомендаций. Спс А у меня тоже 2 карты, и у каждой свои баллы бильше. Их можно как то объеденить? Может баллы по первой карте, уже закрытой, не пропали только потому, что об'еденины с картой детей. Как поступать далее? Прошу рекомендаций. Спс Если они на одном аккаунте, то балы итак объеденены, если на разных, то эти аккаунты надо объединить используя механизм карта друга Если они на одном аккаунте, то балы итак объеденены, если на разных, то эти аккаунты надо объединить используя механизм карта друга

Не всегда так. Бильше кривая штука сама по себе. И у меня например в одной учетке получилось тоже наличие двух разных карт сиба (закрытой и новой) с отельными не обьеденяемыми баллами внутри одной учетки. Бред понимаю, но так оно легло. Ну я какбы потратил все баллы со старой карты. А потом обьеденил новую карту с теми же акками где была присоединена старая. Вроде объединилось. Но штука глючная пипец.2valya - по поводу того что старая карта закрыта - насколько я понял волноваться не стоит - баллы не пропадут. Просто вы пока там есть баллы не удаляйте карту из учетки бильше и все будет ок. Бильше ведь не видит какие карты закрыты, если только они не закрыты по сроку