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Додано: Чет 19 сер, 2021 13:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Чет 19 сер, 2021 14:13
Не вижу смысла экспериментировать. Банк сказал - банк сделал. Есть родичи - муж'я/жёны, дети, родители, бабушки, дедушки, дяди,тёти и т.д. и т.п
Додано: Чет 19 сер, 2021 14:52
Теперь у меня две карты в ИБ отображает старая и новая, старую можно как то удалить?
Додано: Чет 19 сер, 2021 15:01
Flamingo
А у меня тоже 2 карты, и у каждой свои баллы бильше. Их можно как то объеденить? Может баллы по первой карте, уже закрытой, не пропали только потому, что об'еденины с картой детей. Как поступать далее? Прошу рекомендаций. Спс
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Если Нью кард зкп привязать в приложении Ашан и произвести оплату QR кодом, то опереация проходит как перевод с карты на карту (т.е. с комиссией). Благо у меня в лимитах эта операция отключена и я просто попал на блокировку карты (за подозоительные действия), которую разблокировал через КЦ. Могу предположить, что оплачивая кредитными Форварда будет попадалово на комиссию.
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:22
Если они на одном аккаунте, то балы итак объеденены, если на разных, то эти аккаунты надо объединить используя механизм карта друга
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:53
Не всегда так. Бильше кривая штука сама по себе. И у меня например в одной учетке получилось тоже наличие двух разных карт сиба (закрытой и новой) с отельными не обьеденяемыми баллами внутри одной учетки. Бред понимаю, но так оно легло. Ну я какбы потратил все баллы со старой карты. А потом обьеденил новую карту с теми же акками где была присоединена старая. Вроде объединилось. Но штука глючная пипец.
2valya - по поводу того что старая карта закрыта - насколько я понял волноваться не стоит - баллы не пропадут. Просто вы пока там есть баллы не удаляйте карту из учетки бильше и все будет ок. Бильше ведь не видит какие карты закрыты, если только они не закрыты по сроку
Додано: Чет 19 сер, 2021 17:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
12 августа открыли жене Ньюшку ЗКП, смс о кешбеке так и не пришло до сегодняшнего дня. В чате сообщают, что кешбек подключен со дня оформления карты, но размер кешбека не видят. Раньше, как говорили, они подключали зарплатные проекты 10 и 25 числа каждого месяца, сейчас уже не так?
У кого какой опыт? Уже тратить или ждать?
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