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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1704170517061707

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:26

Кому-то из зарплатников зашла вторая доза?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

не было
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:09

Коллеги, если оплатить посылку новой почты на сайте - кешбек будет?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:27

  wig написав:Кому-то из зарплатников зашла вторая доза?

Что-то сибас испоганился, в прошлом месяце вторая часть с опозданием была. В этом месяце в первую часть не все траты попали, вторую по ходу снова "пролюбили".
Stigmated
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:28

  lloydbanksua написав:Коллеги, если оплатить посылку новой почты на сайте - кешбек будет?

Якийсь день нової пошти на усіх гілках. Може бути кишмиш, а може бути комісія. Виставте правильно ліміти і платіть спокійно, у такому разі оплата або пройде з кишмишем, або не пройде взагалі.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:34

  lloydbanksua написав:Коллеги, если оплатить посылку новой почты на сайте - кешбек будет?

Да, только лимиты на переводы ноль выставьте на всякий случай.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:41

  Stigmated написав:
  wig написав:Кому-то из зарплатников зашла вторая доза?

Что-то сибас испоганился, в прошлом месяце вторая часть с опозданием была. В этом месяце в первую часть не все траты попали, вторую по ходу снова "пролюбили".

После "СМС счастья" уже и сомневаюсь. Вдруг, только с октября 10% подключат?
wig
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  #<1 ... 1704170517061707
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