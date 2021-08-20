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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:26
Кому-то из зарплатников зашла вторая доза?
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wig
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:28
не было
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malinin007
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:09
Коллеги, если оплатить посылку новой почты на сайте - кешбек будет?
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:27
wig написав:
Кому-то из зарплатников зашла вторая доза?
Что-то сибас испоганился, в прошлом месяце вторая часть с опозданием была. В этом месяце в первую часть не все траты попали, вторую по ходу снова "пролюбили".
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Stigmated
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:28
lloydbanksua написав:
Коллеги, если оплатить посылку новой почты на сайте - кешбек будет?
Якийсь день нової пошти на усіх гілках. Може бути кишмиш, а може бути комісія. Виставте правильно ліміти і платіть спокійно, у такому разі оплата або пройде з кишмишем, або не пройде взагалі.
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klug
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:34
lloydbanksua написав:
Коллеги, если оплатить посылку новой почты на сайте - кешбек будет?
Да, только лимиты на переводы ноль выставьте на всякий случай.
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velvet
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:41
Stigmated написав: wig написав:
Кому-то из зарплатников зашла вторая доза?
Что-то сибас испоганился, в прошлом месяце вторая часть с опозданием была. В этом месяце в первую часть не все траты попали, вторую по ходу снова "пролюбили".
После "СМС счастья" уже и сомневаюсь. Вдруг, только с октября 10% подключат?
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wig
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