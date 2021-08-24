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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1706170717081709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:16

  Stigmated написав:
  wig написав:Кому-то из зарплатников зашла вторая доза?

Что-то сибас испоганился, в прошлом месяце вторая часть с опозданием была. В этом месяце в первую часть не все траты попали, вторую по ходу снова "пролюбили".

Уже 25-е число!
На длинные выходные спишем, или они всегда так затягивают?
wig
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:21

  wig написав:
  Stigmated написав:
  wig написав:Кому-то из зарплатников зашла вторая доза?

Что-то сибас испоганился, в прошлом месяце вторая часть с опозданием была. В этом месяце в первую часть не все траты попали, вторую по ходу снова "пролюбили".

Уже 25-е число!
На длинные выходные спишем, или они всегда так затягивают?


Прошлый месяц затянули, это уже - второй.. :cry:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 11:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

velvet написав:
  2XL написав:За пополнение мобильного через их приложение с нью кард ещё насчитывают бонусы?

Нет. Лучше через сайт мобильного оператора


Ну хоть за коммуналку через приложение осталось?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 11:52

2XL
через додаток ми тільки кешбек виводим СЕПом. Все.
KVV
 
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  #<1 ... 1706170717081709
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