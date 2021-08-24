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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 сер, 2021 10:16
Stigmated написав: wig написав:
Кому-то из зарплатников зашла вторая доза?
Что-то сибас испоганился, в прошлом месяце вторая часть с опозданием была. В этом месяце в первую часть не все траты попали, вторую по ходу снова "пролюбили".
Уже 25-е число!
На длинные выходные спишем, или они всегда так затягивают?
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wig
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Додано: Сер 25 сер, 2021 10:21
wig написав: Stigmated написав: wig написав:
Кому-то из зарплатников зашла вторая доза?
Что-то сибас испоганился, в прошлом месяце вторая часть с опозданием была. В этом месяце в первую часть не все траты попали, вторую по ходу снова "пролюбили".
Уже 25-е число!
На длинные выходные спишем, или они всегда так затягивают?
Прошлый месяц затянули, это уже - второй..
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jay2004
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Додано: Сер 25 сер, 2021 11:34
velvet написав: 2XL написав:
За пополнение мобильного через их приложение с нью кард ещё насчитывают бонусы?
Нет. Лучше через сайт мобильного оператора
Ну хоть за коммуналку через приложение осталось?
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Додано: Сер 25 сер, 2021 11:52
2XL
через додаток ми тільки кешбек виводим СЕПом. Все.
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KVV
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