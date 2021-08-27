реквизиты получателя такие же как у платника?))
Если бы...
Некст,пейхаб и т.п. обсуждаем
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:14
Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:04
А как по нынешней редакции правил, если New Card получить в октябре, кэшбэк будет до марта (6 месяцев) или до января (вроде бы окончание действия программы)?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Зробив сьогодні ню карту , підкажіть будьласка як отримати 3000 балів , хочу встигнути там тільки до кінця місяця акція діє
П.С. в відділені питав але там таке городять
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