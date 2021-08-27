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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:14
Raymond написав:
Подскажите кто знает, можно ли получить кеш бек при оплате по реквизитам с какого-то сайта , к примеру изипей или портмоне....или ещё какой нибудь на счёт митниці?
реквизиты получателя такие же как у платника?))
Если бы,Вова...
Некст,пейхаб и т.п. обсуждаем
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Суб 28 сер, 2021 02:34, всього редагувалось 1 раз.
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:04
А как по нынешней редакции правил, если New Card получить в октябре, кэшбэк будет до марта (6 месяцев) или до января (вроде бы окончание действия программы)?
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M-Audio
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:16
Зробив сьогодні ню карту , підкажіть будьласка як отримати 3000 балів мастеркард більше , хочу встигнути там тільки до кінця місяця акція діє
П.С. в відділені питав але там таке городять , що повторяти стидно
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Ananas1start
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Додано: Суб 28 сер, 2021 01:27
Ananas1start написав:
Зробив сьогодні ню карту , підкажіть будьласка як отримати 3000 балів мастеркард більше , хочу встигнути там тільки до кінця місяця акція діє
П.С. в відділені питав але там таке городять , що повторяти стидно
Із застосунку зареєструйтеся у Екстра Більше і чекайте. Процес може зайняти кілька днів, тиждень, може навіть більше. На даний момент прискорювачі науці не відомі.
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klug
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Додано: Суб 28 сер, 2021 06:23
M-Audio написав:
А как по нынешней редакции правил, если New Card получить в октябре, кэшбэк будет до марта (6 месяцев) или до января (вроде бы окончание действия программы)?
Даже если оформите карту в январе 2022 - то кэшбек будет еще 6 месяцев (считая месяц оформления карты первым месяцем даже если оформили карту в последний день месяца)
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Flamingo
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Додано: Суб 28 сер, 2021 12:54
klug написав: Ananas1start написав:
Зробив сьогодні ню карту , підкажіть будьласка як отримати 3000 балів мастеркард більше , хочу встигнути там тільки до кінця місяця акція діє
П.С. в відділені питав але там таке городять , що повторяти стидно
Із застосунку зареєструйтеся у Екстра Більше і чекайте. Процес може зайняти кілька днів, тиждень, може навіть більше. На даний момент прискорювачі науці не відомі.
а як це зробити ? заходжу в меню в пункт екстра більше а там отак пише
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Ananas1start
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