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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1708170917101711>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:14

  Raymond написав:Подскажите кто знает, можно ли получить кеш бек при оплате по реквизитам с какого-то сайта , к примеру изипей или портмоне....или ещё какой нибудь на счёт митниці?
реквизиты получателя такие же как у платника?))
Если бы,Вова...
Некст,пейхаб и т.п. обсуждаем
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 28 сер, 2021 02:34, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:04

А как по нынешней редакции правил, если New Card получить в октябре, кэшбэк будет до марта (6 месяцев) или до января (вроде бы окончание действия программы)?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Зробив сьогодні ню карту , підкажіть будьласка як отримати 3000 балів мастеркард більше , хочу встигнути там тільки до кінця місяця акція діє
П.С. в відділені питав але там таке городять , що повторяти стидно
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 01:27

  Ananas1start написав:Зробив сьогодні ню карту , підкажіть будьласка як отримати 3000 балів мастеркард більше , хочу встигнути там тільки до кінця місяця акція діє
П.С. в відділені питав але там таке городять , що повторяти стидно

Із застосунку зареєструйтеся у Екстра Більше і чекайте. Процес може зайняти кілька днів, тиждень, може навіть більше. На даний момент прискорювачі науці не відомі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 06:23

  M-Audio написав:А как по нынешней редакции правил, если New Card получить в октябре, кэшбэк будет до марта (6 месяцев) или до января (вроде бы окончание действия программы)?

Даже если оформите карту в январе 2022 - то кэшбек будет еще 6 месяцев (считая месяц оформления карты первым месяцем даже если оформили карту в последний день месяца)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:54

  klug написав:
  Ananas1start написав:Зробив сьогодні ню карту , підкажіть будьласка як отримати 3000 балів мастеркард більше , хочу встигнути там тільки до кінця місяця акція діє
П.С. в відділені питав але там таке городять , що повторяти стидно

Із застосунку зареєструйтеся у Екстра Більше і чекайте. Процес може зайняти кілька днів, тиждень, може навіть більше. На даний момент прискорювачі науці не відомі.

а як це зробити ? заходжу в меню в пункт екстра більше а там отак пише
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Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 13:57

  Ananas1start написав:а як це зробити ?

Через некоторое время (около недели, если не изменяет память) в верхнем правом углу должен появиться значок подарка. Жмете на него и карта добавляется в МС бильше (если есть акк) или на страницу регистрации в МС бильше.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 14:00

  Raymond написав:Подскажите кто знает, можно ли получить кеш бек при оплате по реквизитам с какого-то сайта , к примеру изипей или портмоне....или ещё какой нибудь на счёт митниці?

Да
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 14:57

  Golf_streem написав:
  Ananas1start написав:а як це зробити ?

Через некоторое время (около недели, если не изменяет память) в верхнем правом углу должен появиться значок подарка. Жмете на него и карта добавляется в МС бильше (если есть акк) или на страницу регистрации в МС бильше.


а якщо через МС більше добавляти вручну то бонус бали дадуть ?
а то через тиждень вже не буде 3000 балів давати акція тільки до кінця місяця
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:01

Ananas1start у мене з 2.08 ані в додатку не було подарунка, ані після внесення через сайт МКБ. Карта з"явиась, а бали - ні. Залишив заявку на ГЛ.
Можливо, причина у тому, що реєстрація нової НК була за старим фінномером з попередньої картки.
stas_rst
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