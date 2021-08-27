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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 15:06
Stringer написав: Raymond написав:
Подскажите кто знает, можно ли получить кеш бек при оплате по реквизитам с какого-то сайта , к примеру изипей или портмоне....или ещё какой нибудь на счёт митниці?
Да
Спасибо
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Додано: Суб 28 сер, 2021 15:10
stas_rst написав:Ananas1start
у мене з 2.08 ані в додатку не було подарунка, ані після внесення через сайт МКБ. Карта з"явиась, а бали - ні. Залишив заявку на ГЛ.
Можливо, причина у тому, що реєстрація нової НК була за старим фінномером
з попередньої картки.
уже писали тут или на реде, что приходили балы в этом случае...
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