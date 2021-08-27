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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 15:06
Додано: Суб 28 сер, 2021 15:10
уже писали тут или на реде, что приходили балы в этом случае...
Додано: Суб 28 сер, 2021 16:39
Додано: Суб 28 сер, 2021 16:51
У меня такая же ситуация. На закрытой Ньюшке висит 1700 баллов.
25 августа на тот же финномер открыла новую Ньюкард.
Сейчас в приложении Укрсиба новая Ньюкард появилась, но значка подарка для нее нет.
На горячке сказали, что я не смогу зарегить новую карту в Экстра Бильше, и соответственно получить 3000 баллов, так как в Экстра Бильше может быть одновременно только одна карта. То есть они мне советуют потратить СЕЙЧАС 1700баллов со старой карты, затем в мобильном приложении ОТКЛЮЧИТЬ старую карту от Экстра Бильше, а потом только через 30 дней я смогу подключить к Экстра бильше новую карту.
В Мастеркард Бильше я создала новый акк на другой мобильный номер, и добавила в него вручную новую ньюкард.
Но как ее зарегить в Экстра Бильше?
Что делать???
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