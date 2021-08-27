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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1708170917101711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:06

  Stringer написав:
  Raymond написав:Подскажите кто знает, можно ли получить кеш бек при оплате по реквизитам с какого-то сайта , к примеру изипей или портмоне....или ещё какой нибудь на счёт митниці?

Да

Спасибо
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:10

  stas_rst написав:Ananas1start у мене з 2.08 ані в додатку не було подарунка, ані після внесення через сайт МКБ. Карта з"явиась, а бали - ні. Залишив заявку на ГЛ.
Можливо, причина у тому, що реєстрація нової НК була за старим фінномером з попередньої картки.



уже писали тут или на реде, что приходили балы в этом случае...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:39

  Ananas1start написав:а як це зробити ?заходжу в меню в пункт екстра більше а там отак пише

Який BIN картки?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:51

  S i m написав:
  stas_rst написав:Ananas1start у мене з 2.08 ані в додатку не було подарунка, ані після внесення через сайт МКБ. Карта з"явиась, а бали - ні. Залишив заявку на ГЛ.
Можливо, причина у тому, що реєстрація нової НК була за старим фінномером з попередньої картки.



уже писали тут или на реде, что приходили балы в этом случае...


У меня такая же ситуация. На закрытой Ньюшке висит 1700 баллов.
25 августа на тот же финномер открыла новую Ньюкард.
Сейчас в приложении Укрсиба новая Ньюкард появилась, но значка подарка для нее нет.
На горячке сказали, что я не смогу зарегить новую карту в Экстра Бильше, и соответственно получить 3000 баллов, так как в Экстра Бильше может быть одновременно только одна карта. То есть они мне советуют потратить СЕЙЧАС 1700баллов со старой карты, затем в мобильном приложении ОТКЛЮЧИТЬ старую карту от Экстра Бильше, а потом только через 30 дней я смогу подключить к Экстра бильше новую карту.
В Мастеркард Бильше я создала новый акк на другой мобильный номер, и добавила в него вручную новую ньюкард.
Но как ее зарегить в Экстра Бильше?
Что делать???
larnic
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ananas1start написав:а якщо через МС більше добавляти вручну то бонус бали дадуть ?
а то через тиждень вже не буде 3000 балів давати акція тільки до кінця місяця


Если карта свежая, подождите 2-3 дня, возможность перейти в Бильше с приложения Укрсиба должна появиться, у меня по крайней мере через 2 дня уже можно было. Если не появится, зарегистрируйте карту в последний день месяца напрямую в Бильше, тут говорили, что и так канает.
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  larnic написав:Но как ее зарегить в Экстра Бильше?
Что делать???

Так Экстра Бильше - это и есть МС Бильше, но с допбонусами от сибаса. Если вы ее там зарегили, то ничего больше делать не надо.
Откройте "Подарунки Банков" в МС Бильше, там должен быть UKRSIBBANK.
malinin007
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Повідомлень: 329
З нами з: 26.11.20
Подякував: 76 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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  #<1 ... 1708170917101711
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