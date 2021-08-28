Додано: Суб 28 сер, 2021 16:51

S i m написав: stas_rst написав: Ananas1start у мене з 2.08 ані в додатку не було подарунка, ані після внесення через сайт МКБ. Карта з"явиась, а бали - ні. Залишив заявку на ГЛ.

Можливо, причина у тому, що реєстрація нової НК була за старим фінномером з попередньої картки. у мене з 2.08 ані в додатку не було подарунка, ані після внесення через сайт МКБ. Карта з"явиась, а бали - ні. Залишив заявку на ГЛ.Можливо, причина у тому, що реєстрація нової НК булаз попередньої картки.





уже писали тут или на реде, что приходили балы в этом случае... уже писали тут или на реде, что приходили балы в этом случае...

через 30 дней

У меня такая же ситуация. На закрытой Ньюшке висит 1700 баллов.25 августа на тот же финномер открыла новую Ньюкард.Сейчас в приложении Укрсиба новая Ньюкард появилась, но значка подарка для нее нет.На горячке сказали, что я не смогу зарегитькарту в Экстра Бильше, и соответственно получить 3000 баллов, так как в Экстра Бильше может быть одновременно только одна карта. То есть они мне советуют потратить СЕЙЧАС 1700баллов со старой карты, затем в мобильном приложении ОТКЛЮЧИТЬ старую карту от Экстра Бильше, а потом толькоя смогу подключить к Экстра бильше новую карту.В Мастеркард Бильше я создала новый акк на другой мобильный номер, и добавила в него вручную новую ньюкард.Но как ее зарегить в Экстра Бильше?Что делать???