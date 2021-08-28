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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 15:06
Stringer написав: Raymond написав:
Подскажите кто знает, можно ли получить кеш бек при оплате по реквизитам с какого-то сайта , к примеру изипей или портмоне....или ещё какой нибудь на счёт митниці?
Да
Спасибо
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Raymond
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Додано: Суб 28 сер, 2021 15:10
stas_rst написав:Ananas1start
у мене з 2.08 ані в додатку не було подарунка, ані після внесення через сайт МКБ. Карта з"явиась, а бали - ні. Залишив заявку на ГЛ.
Можливо, причина у тому, що реєстрація нової НК була за старим фінномером
з попередньої картки.
уже писали тут или на реде, что приходили балы в этом случае...
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Додано: Суб 28 сер, 2021 16:39
Ananas1start написав:
а як це зробити ?заходжу в меню в пункт екстра більше а там отак пише
Який BIN картки?
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KVV
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Додано: Суб 28 сер, 2021 16:51
S i m написав: stas_rst написав:Ananas1start
у мене з 2.08 ані в додатку не було подарунка, ані після внесення через сайт МКБ. Карта з"явиась, а бали - ні. Залишив заявку на ГЛ.
Можливо, причина у тому, що реєстрація нової НК була за старим фінномером
з попередньої картки.
уже писали тут или на реде, что приходили балы в этом случае...
У меня такая же ситуация. На закрытой Ньюшке висит 1700 баллов.
25 августа на тот же финномер открыла новую Ньюкард.
Сейчас в приложении Укрсиба новая Ньюкард появилась, но значка подарка для нее нет.
На горячке сказали, что я не смогу зарегить новую
карту в Экстра Бильше, и соответственно получить 3000 баллов, так как в Экстра Бильше может быть одновременно только одна карта. То есть они мне советуют потратить СЕЙЧАС 1700баллов со старой карты, затем в мобильном приложении ОТКЛЮЧИТЬ старую карту от Экстра Бильше, а потом только через 30 дней
я смогу подключить к Экстра бильше новую карту.
В Мастеркард Бильше я создала новый акк на другой мобильный номер, и добавила в него вручную новую ньюкард.
Но как ее зарегить в Экстра Бильше?
Что делать???
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larnic
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Додано: Суб 28 сер, 2021 18:02
Ananas1start написав:
а якщо через МС більше добавляти вручну то бонус бали дадуть ?
а то через тиждень вже не буде 3000 балів давати акція тільки до кінця місяця
Если карта свежая, подождите 2-3 дня, возможность перейти в Бильше с приложения Укрсиба должна появиться, у меня по крайней мере через 2 дня уже можно было. Если не появится, зарегистрируйте карту в последний день месяца напрямую в Бильше, тут говорили, что и так канает.
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malinin007
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Додано: Суб 28 сер, 2021 18:04
larnic написав:
Но как ее зарегить в Экстра Бильше?
Что делать???
Так Экстра Бильше - это и есть МС Бильше, но с допбонусами от сибаса. Если вы ее там зарегили, то ничего больше делать не надо.
Откройте "Подарунки Банков" в МС Бильше, там должен быть UKRSIBBANK.
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malinin007
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Додано: Суб 28 сер, 2021 21:18
malinin007 написав: larnic написав:
Но как ее зарегить в Экстра Бильше?
Что делать???
Так Экстра Бильше - это и есть МС Бильше, но с допбонусами от сибаса. Если вы ее там зарегили, то ничего больше делать не надо.
Откройте "Подарунки Банков" в МС Бильше, там должен быть UKRSIBBANK.
По условиям программы Экстра Бильше- чтобы в ней зарегиться и получить приветственные 3000баллов, надо нажать на значок подарка в мобильном приложении Укрсибанка.
А для моей новой карты этого значка нет. По словам горячки-и не будет, так как в Экстра бильше уже висит закрытая карта с 1700 баллами на борту.
Как можно выйти из этой ситуации?
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larnic
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Додано: Суб 28 сер, 2021 21:23
larnic написав:
Как можно выйти из этой ситуации?
Так вы ж вроде уже всё сделали. Карта зарегена на другой номер, ждите. Если недели через 2 не будет 3000, попробуйте потрясти горячку через чат.
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malinin007
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Додано: Суб 28 сер, 2021 21:59
stas_rst написав:Ananas1start
у мене з 2.08 ані в додатку не було подарунка, ані після внесення через сайт МКБ. Карта з"явиась, а бали - ні. Залишив заявку на ГЛ.
Можливо, причина у тому, що реєстрація нової НК була за старим фінномером з попередньої картки.
за новим финномером теж нема 3000 з маковію
решта капає
В настройках уведомлений приложения старий номер,в смс сервисе пишет новый финномер.
Не банК,а банЯ
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Додано: Суб 28 сер, 2021 22:58
KVV написав:
BIN
а що таке BIN ? )
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Ananas1start
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