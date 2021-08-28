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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 23:02
malinin007 написав: Ananas1start написав:
а якщо через МС більше добавляти вручну то бонус бали дадуть ?
а то через тиждень вже не буде 3000 балів давати акція тільки до кінця місяця
Если карта свежая, подождите 2-3 дня, возможность перейти в Бильше с приложения Укрсиба должна появиться, у меня по крайней мере через 2 дня уже можно было. Если не появится, зарегистрируйте карту в последний день месяца напрямую в Бильше, тут говорили, что и так канает.
карта свіжа , перший раз зробив її . буду значить чекати . а де то має зявитись ,той значок подарунок , коли в "екстра більше" зайти ?
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Додано: Суб 28 сер, 2021 23:26
Ananas1start написав:
а що таке BIN ? )
Перші 6 цифр картки.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 23:45
KVV написав: Ananas1start написав:
а що таке BIN ? )
Перші 6 цифр картки.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 07:06
Ananas1start написав:
карта свіжа , перший раз зробив її . буду значить чекати . а де то має зявитись ,той значок подарунок , коли в "екстра більше" зайти ?
На вашем скриншоте сверху в зеленом поле появится.
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