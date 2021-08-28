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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1709171017111712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 23:02

  malinin007 написав:
  Ananas1start написав:а якщо через МС більше добавляти вручну то бонус бали дадуть ?
а то через тиждень вже не буде 3000 балів давати акція тільки до кінця місяця


Если карта свежая, подождите 2-3 дня, возможность перейти в Бильше с приложения Укрсиба должна появиться, у меня по крайней мере через 2 дня уже можно было. Если не появится, зарегистрируйте карту в последний день месяца напрямую в Бильше, тут говорили, что и так канает.


карта свіжа , перший раз зробив її . буду значить чекати . а де то має зявитись ,той значок подарунок , коли в "екстра більше" зайти ?
Ananas1start
 
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 23:26

  Ananas1start написав:а що таке BIN ? )

Перші 6 цифр картки.
KVV
 
Повідомлень: 897
З нами з: 29.11.18
Подякував: 36 раз.
Подякували: 111 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 23:45

  KVV написав:
  Ananas1start написав:а що таке BIN ? )

Перші 6 цифр картки.


535432
Ananas1start
 
Повідомлень: 229
З нами з: 19.02.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 07:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ananas1start написав:карта свіжа , перший раз зробив її . буду значить чекати . а де то має зявитись ,той значок подарунок , коли в "екстра більше" зайти ?

На вашем скриншоте сверху в зеленом поле появится.
malinin007
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  #<1 ... 1709171017111712
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