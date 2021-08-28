Ananas1start написав:а якщо через МС більше добавляти вручну то бонус бали дадуть ? а то через тиждень вже не буде 3000 балів давати акція тільки до кінця місяця
Если карта свежая, подождите 2-3 дня, возможность перейти в Бильше с приложения Укрсиба должна появиться, у меня по крайней мере через 2 дня уже можно было. Если не появится, зарегистрируйте карту в последний день месяца напрямую в Бильше, тут говорили, что и так канает.
карта свіжа , перший раз зробив її . буду значить чекати . а де то має зявитись ,той значок подарунок , коли в "екстра більше" зайти ?