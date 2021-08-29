УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Додано: Суб 28 сер, 2021 23:02
malinin007 написав: Ananas1start написав:
а якщо через МС більше добавляти вручну то бонус бали дадуть ?
а то через тиждень вже не буде 3000 балів давати акція тільки до кінця місяця
Если карта свежая, подождите 2-3 дня, возможность перейти в Бильше с приложения Укрсиба должна появиться, у меня по крайней мере через 2 дня уже можно было. Если не появится, зарегистрируйте карту в последний день месяца напрямую в Бильше, тут говорили, что и так канает.
карта свіжа , перший раз зробив її . буду значить чекати . а де то має зявитись ,той значок подарунок , коли в "екстра більше" зайти ?
Ananas1start
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Додано: Суб 28 сер, 2021 23:26
Ananas1start написав:
а що таке BIN ? )
Перші 6 цифр картки.
KVV
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Додано: Суб 28 сер, 2021 23:45
KVV написав: Ananas1start написав:
а що таке BIN ? )
Перші 6 цифр картки.
535432
Ananas1start
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Додано: Нед 29 сер, 2021 07:06
Ananas1start написав:
карта свіжа , перший раз зробив її . буду значить чекати . а де то має зявитись ,той значок подарунок , коли в "екстра більше" зайти ?
На вашем скриншоте сверху в зеленом поле появится.
malinin007
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Додано: Нед 29 сер, 2021 08:24
Ananas1start написав:
535432
Картка приймає участь в ЕктраБільше.
В Укрсибонлайн має з'явитися значок подарунка.
KVV
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Додано: Нед 29 сер, 2021 10:32
KVV По Нью кард закончился кэшбэк как возобновить его ?
Igor9999
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Додано: Нед 29 сер, 2021 10:39
Закрыть текущую карту со счетом и открыть новую, есть вариант что придется между операциями ждать 45 дней
Chicheva
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Додано: Нед 29 сер, 2021 16:52
Igor9999 написав: KVV
По Нью кард закончился кэшбэк как возобновить его ?
1. Закрити рахунок і відкрити заново через 45 днів.
Можна спробувати відкрити одразу в іншому відділенні але в мене такий фінт не пройшов.
2. Відкрити нову НК на рідних/близьких.
KVV
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Додано: Нед 29 сер, 2021 22:12
KVV написав: Ananas1start написав:
535432
Картка приймає участь в ЕктраБільше.
В Укрсибонлайн має з'явитися значок подарунка.
зявився сьогодні значок подарунку натиснув ввів код , карту добавило , але балів немає , на сайті Мастеркард більше дивився , карту добавило але балів 0 пише
Ananas1start
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