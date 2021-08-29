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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Выпустил NewCard ЗП, пришло сообщение: Шановний клієнте, ваше нове обслуговуюче відділення № 141.
Спросил в ихнем чате что за фигня? Сказали вопрос передан в обслуговуюче відділення и уже пару дней тишина.
Для чего меня перевели в 141 отделение и как вернуться в обычное?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:23

  Water написав:Выпустил NewCard ЗП, пришло сообщение: Шановний клієнте, ваше нове обслуговуюче відділення № 141.
Спросил в ихнем чате что за фигня? Сказали вопрос передан в обслуговуюче відділення и уже пару дней тишина.
Для чего меня перевели в 141 отделение и как вернуться в обычное?


Через гарячку 729 (при положительном остатке на карте или нуле).
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:25

После переоткрытия карты почти три недели прошло, приветственные 3000 баллов так и не начислили, в чате сказали что в течение трех месяцев начисляют ((
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  vovareuckij написав:После переоткрытия карты почти три недели прошло, приветственные 3000 баллов так и не начислили, в чате сказали что в течение трех месяцев начисляют ((

У меня уже полтора месяца прошло, а баллы так и не начислили. Я, правда, и в поддержку не обращался.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:19

vovareuckij
ingtrans

эта Ньюкарта вторая была?
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:28

  malinin007 написав:vovareuckij
ingtrans

эта Ньюкарта вторая была?

У меня да, но вроде писали, что и на вторую давали.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ХЗ, может то первым повезло. Мне на первую пришли через неделю. Попробуйте поддержку потеребить.
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  malinin007 написав:ХЗ, может то первым повезло. Мне на первую пришли через неделю. Попробуйте поддержку потеребить.

Мне в свое время мне на первую тоже пришли.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:05

ДА вторая, через 45 дней как положено сделал, даже на другой номер телефона, а баллы так и не начислили(( Сказали до 3 месяцев начисляют
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:17

ЗКП

Подскажите, может кто в курсе, если есть обычная ньюшка, и хочу ещё открыть ЗКП, можно ли её сразу открыть и не ждать 45 дней? А то ЗКП открывают по-моему до 31.08.21(
Raymond
 
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