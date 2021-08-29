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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 08:21
Выпустил NewCard ЗП, пришло сообщение: Шановний клієнте, ваше нове обслуговуюче відділення № 141.
Спросил в ихнем чате что за фигня? Сказали вопрос передан в обслуговуюче відділення и уже пару дней тишина.
Для чего меня перевели в 141 отделение и как вернуться в обычное?
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Water
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Додано: Пон 30 сер, 2021 08:23
Water написав:
Выпустил NewCard ЗП, пришло сообщение: Шановний клієнте, ваше нове обслуговуюче відділення № 141.
Спросил в ихнем чате что за фигня? Сказали вопрос передан в обслуговуюче відділення и уже пару дней тишина.
Для чего меня перевели в 141 отделение и как вернуться в обычное?
Через гарячку 729 (при положительном остатке на карте или нуле).
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jay2004
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Додано: Пон 30 сер, 2021 08:25
После переоткрытия карты почти три недели прошло, приветственные 3000 баллов так и не начислили, в чате сказали что в течение трех месяцев начисляют ((
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vovareuckij
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Додано: Пон 30 сер, 2021 09:17
vovareuckij написав:
После переоткрытия карты почти три недели прошло, приветственные 3000 баллов так и не начислили, в чате сказали что в течение трех месяцев начисляют ((
У меня уже полтора месяца прошло, а баллы так и не начислили. Я, правда, и в поддержку не обращался.
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ingtrans
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Додано: Пон 30 сер, 2021 09:19
vovareuckij
ingtrans
эта Ньюкарта вторая была?
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malinin007
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Додано: Пон 30 сер, 2021 09:28
malinin007 написав:vovareuckij ingtrans
эта Ньюкарта вторая была?
У меня да, но вроде писали, что и на вторую давали.
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ingtrans
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Додано: Пон 30 сер, 2021 09:34
ХЗ, может то первым повезло. Мне на первую пришли через неделю. Попробуйте поддержку потеребить.
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malinin007
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Додано: Пон 30 сер, 2021 09:39
malinin007 написав:
ХЗ, может то первым повезло. Мне на первую пришли через неделю. Попробуйте поддержку потеребить.
Мне в свое время мне на первую тоже пришли.
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ingtrans
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:05
ДА вторая, через 45 дней как положено сделал, даже на другой номер телефона, а баллы так и не начислили(( Сказали до 3 месяцев начисляют
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vovareuckij
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:17
Подскажите, может кто в курсе, если есть обычная ньюшка, и хочу ещё открыть ЗКП, можно ли её сразу открыть и не ждать 45 дней? А то ЗКП открывают по-моему до 31.08.21(
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Raymond
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