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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:42

  ingtrans написав:
  vovareuckij написав:После переоткрытия карты почти три недели прошло, приветственные 3000 баллов так и не начислили, в чате сказали что в течение трех месяцев начисляют ((

У меня уже полтора месяца прошло, а баллы так и не начислили. Я, правда, и в поддержку не обращался.

А вы удалили первую карту из программы МС бильше?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Oktawa написав:А вы удалили первую карту из программы МС бильше?

Нет. На ней тоже баллы есть.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:01

  ingtrans написав:
  Oktawa написав:А вы удалили первую карту из программы МС бильше?

Нет. На ней тоже баллы есть.

Так две карты не могут участвовать в экстра бильше, нужно одну удалить.
Неточно выразилась: участвовать может и могут, но 3000 баллов начисляются за регистрацию в программе (как спецпредложение), а вы в ней уже зарегистрированы. Думаю, нужно было сначала при закрытии старой карты, отказаться от участия в программе и удалить карту, а после получения новой, опять зарегистрироваться в программе. Все имхо.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:13

  Oktawa написав:
  ingtrans написав:
  Oktawa написав:А вы удалили первую карту из программы МС бильше?

Нет. На ней тоже баллы есть.

Так две карты не могут участвовать в экстра бильше, нужно одну удалить.
Неточно выразилась: участвовать может и могут, но 3000 баллов начисляются за регистрацию в программе (как спецпредложение), а вы в ней уже зарегистрированы. Думаю, нужно было сначала при закрытии старой карты, отказаться от участия в программе и удалить карту, а после получения новой, опять зарегистрироваться в программе. Все имхо.

Как её удалить?
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:20

velvet карты удаляются в профиле, раздел карты
П.С. правда непонятно, оно что-то даст или нет :)
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:23

velvet
Путём подачи письменного уведомления в банк-эмитент, банк рассматривает его до 30дней. Инфо с сайта МС бильше, раздел вопросы и ответы.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:25

  omb написав:velvet карты удаляются в профиле, раздел карты
П.С. правда непонятно, оно что-то даст или нет :)

Нет, так можно закрыть только карты, которые накапливают серебряные баллы, а по картам с золотыми - через банк-эмитент.
Oktawa
 
Повідомлень: 375
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