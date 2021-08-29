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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 10:42
ingtrans написав: vovareuckij написав:
После переоткрытия карты почти три недели прошло, приветственные 3000 баллов так и не начислили, в чате сказали что в течение трех месяцев начисляют ((
У меня уже полтора месяца прошло, а баллы так и не начислили. Я, правда, и в поддержку не обращался.
А вы удалили первую карту из программы МС бильше?
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Oktawa
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:45
Oktawa написав:
А вы удалили первую карту из программы МС бильше?
Нет. На ней тоже баллы есть.
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ingtrans
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:01
ingtrans написав: Oktawa написав:
А вы удалили первую карту из программы МС бильше?
Нет. На ней тоже баллы есть.
Так две карты не могут участвовать в экстра бильше, нужно одну удалить.
Неточно выразилась: участвовать может и могут, но 3000 баллов начисляются за регистрацию в программе (как спецпредложение), а вы в ней уже зарегистрированы. Думаю, нужно было сначала при закрытии старой карты, отказаться от участия в программе и удалить карту, а после получения новой, опять зарегистрироваться в программе. Все имхо.
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Oktawa
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:13
Oktawa написав: ingtrans написав: Oktawa написав:
А вы удалили первую карту из программы МС бильше?
Нет. На ней тоже баллы есть.
Так две карты не могут участвовать в экстра бильше, нужно одну удалить.
Неточно выразилась: участвовать может и могут, но 3000 баллов начисляются за регистрацию в программе (как спецпредложение), а вы в ней уже зарегистрированы. Думаю, нужно было сначала при закрытии старой карты, отказаться от участия в программе и удалить карту, а после получения новой, опять зарегистрироваться в программе. Все имхо.
Как её удалить?
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velvet
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:20
velvet
карты удаляются в профиле, раздел карты
П.С. правда непонятно, оно что-то даст или нет
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omb
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:23
velvet
Путём подачи письменного уведомления в банк-эмитент, банк рассматривает его до 30дней. Инфо с сайта МС бильше, раздел вопросы и ответы.
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Oktawa
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:25
omb написав:velvet
карты удаляются в профиле, раздел карты
П.С. правда непонятно, оно что-то даст или нет
Нет, так можно закрыть только карты, которые накапливают серебряные баллы, а по картам с золотыми - через банк-эмитент.
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Oktawa
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Додано: Пон 30 сер, 2021 12:44
Перейти из вирт отделения в реальное по заонку на горячку нельзя, только самотвиртотделение переводит. А так как персен в отпуске, оттуда никто не звонит по заявку
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demichh
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Додано: Пон 30 сер, 2021 13:25
demichh написав:
Перейти из вирт отделения в реальное по заонку на горячку нельзя, только самотвиртотделение переводит. А так как персен в отпуске, оттуда никто не звонит по заявку
Коли основний у відпустці, його хтось підміняє. Спробуйте у чат написати.
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klug
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