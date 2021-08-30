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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 14:02
Ananas1start написав:
як подивитись чи відключено смарт інфо + ? мені в банку відключили якось в настройках карти , ще смс з кодом підтвердження приходило , я зараз там полазив не бачу нічого такого , а довіри до співробітників , які кажуть що кеш бек беде приходити вам балами на мастеркарб більше щось немає
Запитайте в чаті мобільного додатку що у Вас підключене. Там же можна підключити безкоштовний старинформ.
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velvet
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Додано: Вів 31 сер, 2021 01:16
velvet написав: Ananas1start написав:
як подивитись чи відключено смарт інфо + ? мені в банку відключили якось в настройках карти , ще смс з кодом підтвердження приходило , я зараз там полазив не бачу нічого такого , а довіри до співробітників , які кажуть що кеш бек беде приходити вам балами на мастеркарб більше щось немає
Запитайте в чаті мобільного додатку що у Вас підключене. Там же можна підключити безкоштовний старинформ.
а його підключати треба чи він сам підключається якщо смартинфо + відключити ?
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Ananas1start
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