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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 14:02
Ananas1start написав:
як подивитись чи відключено смарт інфо + ? мені в банку відключили якось в настройках карти , ще смс з кодом підтвердження приходило , я зараз там полазив не бачу нічого такого , а довіри до співробітників , які кажуть що кеш бек беде приходити вам балами на мастеркарб більше щось немає
Запитайте в чаті мобільного додатку що у Вас підключене. Там же можна підключити безкоштовний старинформ.
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velvet
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Додано: Вів 31 сер, 2021 01:16
velvet написав: Ananas1start написав:
як подивитись чи відключено смарт інфо + ? мені в банку відключили якось в настройках карти , ще смс з кодом підтвердження приходило , я зараз там полазив не бачу нічого такого , а довіри до співробітників , які кажуть що кеш бек беде приходити вам балами на мастеркарб більше щось немає
Запитайте в чаті мобільного додатку що у Вас підключене. Там же можна підключити безкоштовний старинформ.
а його підключати треба чи він сам підключається якщо смартинфо + відключити ?
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Ananas1start
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Додано: Вів 31 сер, 2021 05:30
Ananas1start написав: velvet написав: Ananas1start написав:
як подивитись чи відключено смарт інфо + ? мені в банку відключили якось в настройках карти , ще смс з кодом підтвердження приходило , я зараз там полазив не бачу нічого такого , а довіри до співробітників , які кажуть що кеш бек беде приходити вам балами на мастеркарб більше щось немає
Запитайте в чаті мобільного додатку що у Вас підключене. Там же можна підключити безкоштовний старинформ.
а його підключати треба чи він сам підключається якщо смартинфо + відключити ?
треба підключити через чат мобільного додатку
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velvet
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Додано: Вів 31 сер, 2021 10:11
Еще 19го числа получил родственник карту и зарегистрировал в Бильше через приложение. 3000 баллов НЕТ.
Раньше я регистрировал через сайт Мастерпасса - они тогда пришли.
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Slx
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Додано: Вів 31 сер, 2021 10:36
Slx написав:
Еще 19го числа получил родственник карту и зарегистрировал в Бильше через приложение. 3000 баллов НЕТ.
Раньше я регистрировал через сайт Мастерпасса - они тогда пришли.
с маковея нема
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Мизантрóп
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Додано: Вів 31 сер, 2021 11:59
закинув на карту кошти попробовав зробити перший інтернет платіж , не іде , на карці гроші вже поступили чи все одно треба почекати ?
чи може треба встановити інтернет ліміт ? а де їх встановлювати і тут ще раніше писали щоб виставити ліміти на різні типи покупок щоб не проходила оплата якщо кеш беку не буде . підкажіть будь ласка , де то робити ?
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Ananas1start
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Додано: Вів 31 сер, 2021 12:00
Ananas1start написав:
чи може треба встановити інтернет ліміт ?
Ліміт в застосунку стоїть - 9 грн. Міняйте його.
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jay2004
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