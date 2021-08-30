RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1713171417151716>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:02

  Ananas1start написав:як подивитись чи відключено смарт інфо + ? мені в банку відключили якось в настройках карти , ще смс з кодом підтвердження приходило , я зараз там полазив не бачу нічого такого , а довіри до співробітників , які кажуть що кеш бек беде приходити вам балами на мастеркарб більше щось немає

Запитайте в чаті мобільного додатку що у Вас підключене. Там же можна підключити безкоштовний старинформ.
velvet
 
Повідомлень: 3973
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 01:16

  velvet написав:
  Ananas1start написав:як подивитись чи відключено смарт інфо + ? мені в банку відключили якось в настройках карти , ще смс з кодом підтвердження приходило , я зараз там полазив не бачу нічого такого , а довіри до співробітників , які кажуть що кеш бек беде приходити вам балами на мастеркарб більше щось немає

Запитайте в чаті мобільного додатку що у Вас підключене. Там же можна підключити безкоштовний старинформ.


а його підключати треба чи він сам підключається якщо смартинфо + відключити ?
Ananas1start
 
Повідомлень: 235
З нами з: 19.02.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 05:30

  Ananas1start написав:
  velvet написав:
  Ananas1start написав:як подивитись чи відключено смарт інфо + ? мені в банку відключили якось в настройках карти , ще смс з кодом підтвердження приходило , я зараз там полазив не бачу нічого такого , а довіри до співробітників , які кажуть що кеш бек беде приходити вам балами на мастеркарб більше щось немає

Запитайте в чаті мобільного додатку що у Вас підключене. Там же можна підключити безкоштовний старинформ.


а його підключати треба чи він сам підключається якщо смартинфо + відключити ?

треба підключити через чат мобільного додатку
velvet
 
Повідомлень: 3973
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:35

Ananas1start пушей достаточно или в вайбер шлют
Зображення
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6110
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Еще 19го числа получил родственник карту и зарегистрировал в Бильше через приложение. 3000 баллов НЕТ.

Раньше я регистрировал через сайт Мастерпасса - они тогда пришли.
Slx
 
Повідомлень: 889
З нами з: 23.07.18
Подякував: 290 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:36

  Slx написав:Еще 19го числа получил родственник карту и зарегистрировал в Бильше через приложение. 3000 баллов НЕТ.

Раньше я регистрировал через сайт Мастерпасса - они тогда пришли.

с маковея нема :mrgreen:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6110
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

закинув на карту кошти попробовав зробити перший інтернет платіж , не іде , на карці гроші вже поступили чи все одно треба почекати ?
чи може треба встановити інтернет ліміт ? а де їх встановлювати і тут ще раніше писали щоб виставити ліміти на різні типи покупок щоб не проходила оплата якщо кеш беку не буде . підкажіть будь ласка , де то робити ?
Ananas1start
 
Повідомлень: 235
З нами з: 19.02.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:00

  Ananas1start написав:
чи може треба встановити інтернет ліміт ?


Ліміт в застосунку стоїть - 9 грн. Міняйте його.
jay2004
 
Повідомлень: 2927
З нами з: 19.02.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:11

  Ananas1start написав:закинув на карту кошти попробовав зробити перший інтернет платіж , не іде , на карці гроші вже поступили чи все одно треба почекати ?
чи може треба встановити інтернет ліміт ? а де їх встановлювати і тут ще раніше писали щоб виставити ліміти на різні типи покупок щоб не проходила оплата якщо кеш беку не буде . підкажіть будь ласка , де то робити ?

В приложении жмите на карту (вверху такой серый прямоугольничек), затем лимиты и выставляете лимиты: розрахунки в мережі Інтернет, ставите какая сумма вам нужна, перекази між картками сразу ставите 0, а остальные как вам нужно, если только в интернете оплачиваете, можно сразу остальные лимиты поставить 0, кроме графы сумарно всі операції, в которой тоже должна стоять сумма.
Oktawa
 
Повідомлень: 378
З нами з: 08.11.17
Подякував: 419 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

так і не зрозумів де то робити , от зайшов на карту , перелистав там все, не бачу лімітів )
2
Ananas1start
 
Повідомлень: 235
З нами з: 19.02.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1713171417151716>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Kevin, liliya_logical, vollena71, Митяйка і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron