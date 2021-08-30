Ananas1start
Вы не там ищете, я же вам написала выше: жмите на само изображение карты (серый прямоугольничек) а вы жмёте чуть выше, поэтому у вас не открываются лимиты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 сер, 2021 12:39
Ananas1start
Вы не там ищете, я же вам написала выше: жмите на само изображение карты (серый прямоугольничек) а вы жмёте чуть выше, поэтому у вас не открываются лимиты.
Додано: Вів 31 сер, 2021 12:51
Тоже один из членов семьи получил карту 18.08.21, зарегистрировался в экстра бильше, а баллов ещё нет, хотя в офиц.правилах, п 3.6.1 сказано: додаткові бали за реєстрацію в програмі нараховуються протягом 10 робочих днів після виконання умов, один раз на тиждень (щоп’ятниці). Может в эту пятницу начислят.
Додано: Вів 31 сер, 2021 13:25
складно тут якось , але я найшов , постарався ліміти посатвити, там якісь помилки за помилками , зроблю пізніше надіюсь перестане глючити
Додано: Вів 31 сер, 2021 13:49
Ньюкард+лайф
При попытке пополнения лайфовского номера на сайте оператора картой Ньюкард пишут, что операция невозможна. У кого-то было такое? Как боролись?
Другие платежи проходят успешно
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