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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:39

Ananas1start
Вы не там ищете, я же вам написала выше: жмите на само изображение карты (серый прямоугольничек) а вы жмёте чуть выше, поэтому у вас не открываются лимиты.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:51

  Slx написав:Еще 19го числа получил родственник карту и зарегистрировал в Бильше через приложение. 3000 баллов НЕТ.

Раньше я регистрировал через сайт Мастерпасса - они тогда пришли.

Тоже один из членов семьи получил карту 18.08.21, зарегистрировался в экстра бильше, а баллов ещё нет, хотя в офиц.правилах, п 3.6.1 сказано: додаткові бали за реєстрацію в програмі нараховуються протягом 10 робочих днів після виконання умов, один раз на тиждень (щоп’ятниці). Может в эту пятницу начислят.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:25

  Oktawa написав:Ananas1start
Вы не там ищете, я же вам написала выше: жмите на само изображение карты (серый прямоугольничек) а вы жмёте чуть выше, поэтому у вас не открываются лимиты.


складно тут якось , але я найшов , постарався ліміти посатвити, там якісь помилки за помилками , зроблю пізніше надіюсь перестане глючити
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:49

Ньюкард+лайф

При попытке пополнения лайфовского номера на сайте оператора картой Ньюкард пишут, что операция невозможна. У кого-то было такое? Как боролись?
Другие платежи проходят успешно
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:03

  vollena71 написав:При попытке пополнения лайфовского номера на сайте оператора картой Ньюкард пишут, что операция невозможна. У кого-то было такое? Как боролись?
Другие платежи проходят успешно

На червоному писали про таку проблему. Ніби-то оператори впровадили 3ДС 2.0, а Сибас з ним не дружить. Не можу сказати, на скільки причина правдива, але поповніть через ТАС2Ю - досі проблем не було.
klug
 
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Віртуальна картка
Додаткова вітуальна картка стане у нагоді клієнтам, які:

  • бажають здійснити випуск платіжної картки тут і зараз, не відвідуючи відділенння банку
  • хочуть використовувати з метою безпеки окрему платіжну картку для платежів в мережі Інтернет
  • не змогли підключити основну картку до програми винагород «ЕКСТРА більше», але бажають приймати в ній участь
:o
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  vollena71 написав:При попытке пополнения лайфовского номера на сайте оператора картой Ньюкард пишут, что операция невозможна. У кого-то было такое? Как боролись?
Другие платежи проходят успешно

Лайф через Портмоне работает. Попробуйте напрямую в портмоне заплатить. Номер, на который зареген кошелек, пополняется без комиссий.
malinin007
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