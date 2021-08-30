УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 сер, 2021 12:39
Ananas1start Вы не там ищете, я же вам написала выше: жмите на само изображение карты (серый прямоугольничек) а вы жмёте чуть выше, поэтому у вас не открываются лимиты.
Oktawa
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Додано: Вів 31 сер, 2021 12:51
Slx написав:
Еще 19го числа получил родственник карту и зарегистрировал в Бильше через приложение. 3000 баллов НЕТ.
Раньше я регистрировал через сайт Мастерпасса - они тогда пришли.
Тоже один из членов семьи получил карту 18.08.21, зарегистрировался в экстра бильше, а баллов ещё нет, хотя в офиц.правилах, п 3.6.1 сказано: додаткові бали за реєстрацію в програмі нараховуються протягом 10 робочих днів після виконання умов, один раз на тиждень (щоп’ятниці). Может в эту пятницу начислят.
Oktawa
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Додано: Вів 31 сер, 2021 13:25
Oktawa написав: Ananas1start
Вы не там ищете, я же вам написала выше: жмите на само изображение карты (серый прямоугольничек) а вы жмёте чуть выше, поэтому у вас не открываются лимиты.
складно тут якось , але я найшов , постарався ліміти посатвити, там якісь помилки за помилками , зроблю пізніше надіюсь перестане глючити
Ananas1start
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Додано: Вів 31 сер, 2021 13:49
При попытке пополнения лайфовского номера на сайте оператора картой Ньюкард пишут, что операция невозможна. У кого-то было такое? Как боролись?
Другие платежи проходят успешно
vollena71
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Додано: Вів 31 сер, 2021 14:03
vollena71 написав:
При попытке пополнения лайфовского номера на сайте оператора картой Ньюкард пишут, что операция невозможна. У кого-то было такое? Как боролись?
Другие платежи проходят успешно
На червоному писали про таку проблему. Ніби-то оператори впровадили 3ДС 2.0, а Сибас з ним не дружить. Не можу сказати, на скільки причина правдива, але поповніть через ТАС2Ю - досі проблем не було.
klug
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Додано: Вів 31 сер, 2021 14:41
Віртуальна картка
Додаткова вітуальна картка стане у нагоді клієнтам, які:
бажають здійснити випуск платіжної картки тут і зараз, не відвідуючи відділенння банку хочуть використовувати з метою безпеки окрему платіжну картку для платежів в мережі Інтернет не змогли підключити основну картку до програми винагород «ЕКСТРА більше», але бажають приймати в ній участь
klug
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Додано: Вів 31 сер, 2021 15:08
vollena71 написав:
При попытке пополнения лайфовского номера на сайте оператора картой Ньюкард пишут, что операция невозможна. У кого-то было такое? Как боролись?
Другие платежи проходят успешно
Лайф через Портмоне работает. Попробуйте напрямую в портмоне заплатить. Номер, на который зареген кошелек, пополняется без комиссий.
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Или попробуйте из мобильной версии сайта оплачивать, там будет выбор Apple Pay, GPay (он еще вроде и с большого браузера работает).
malinin007
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Додано: Вів 31 сер, 2021 16:28
klug написав: Віртуальна картка
Додаткова вітуальна картка стане у нагоді клієнтам, які:
... хочуть використовувати з метою безпеки окрему платіжну картку для платежів в мережі Інтернет ...
В чем смысл, если баланс у них общий?..
_hunter
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Додано: Вів 31 сер, 2021 17:21
_hunter написав: klug написав: Віртуальна картка
Додаткова вітуальна картка стане у нагоді клієнтам, які:
... хочуть використовувати з метою безпеки окрему платіжну картку для платежів в мережі Інтернет ...
В чем смысл, если баланс у них общий?..
Банки, що практикують таку маячню, зазвичай говорять про простоту перевипуску при компрометації.
klug
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:32
klug написав: vollena71 написав:
При попытке пополнения лайфовского номера на сайте оператора картой Ньюкард пишут, что операция невозможна. У кого-то было такое? Как боролись?
Другие платежи проходят успешно
На червоному писали про таку проблему. Ніби-то оператори впровадили 3ДС 2.0, а Сибас з ним не дружить. Не можу сказати, на скільки причина правдива, але поповніть через ТАС2Ю - досі проблем не було.
Этой беде с лайфом месяца три уже.Не банк ,а банЯ.
Да и красный -лучший))
Мизантрóп
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