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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 сер, 2021 22:06
хотів зробити оплату , дойшло до момента коли треба ввести код підвердження який відправлено в смс - і смс не приходить . що ще настроїти щоб приходили смс ?
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Ananas1start
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Додано: Вів 31 сер, 2021 22:09
Ananas1start написав:
хотів зробити оплату , дойшло до момента коли треба ввести код підвердження який відправлено в смс - і смс не приходить . що ще настроїти щоб приходили смс ?
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