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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 сер, 2021 22:06
хотів зробити оплату , дойшло до момента коли треба ввести код підвердження який відправлено в смс - і смс не приходить . що ще настроїти щоб приходили смс ?
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Ananas1start
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Додано: Вів 31 сер, 2021 22:09
Ananas1start написав:
хотів зробити оплату , дойшло до момента коли треба ввести код підвердження який відправлено в смс - і смс не приходить . що ще настроїти щоб приходили смс ?
Перейдіть на безкоштовні ПУШі у Стар-інфо без плюса.
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kreuz
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Додано: Сер 01 вер, 2021 03:30
kreuz написав: Ananas1start написав:
хотів зробити оплату , дойшло до момента коли треба ввести код підвердження який відправлено в смс - і смс не приходить . що ще настроїти щоб приходили смс ?
Перейдіть на безкоштовні ПУШі у Стар-інфо без плюса.
яким чином це зробити ?
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Ananas1start
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:37
Ananas1start написав: kreuz написав: Ananas1start написав:
хотів зробити оплату , дойшло до момента коли треба ввести код підвердження який відправлено в смс - і смс не приходить . що ще настроїти щоб приходили смс ?
Перейдіть на безкоштовні ПУШі у Стар-інфо без плюса.
яким чином це зробити ?
Спочатку в додатку відключаєте Starinfo+, а потім в чаті підключаєте без +.
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melkh
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:56
melkh написав:
Спочатку в додатку відключаєте Starinfo+, а потім в чаті підключаєте без +.
Кстати, в отд-и это все умеют делать в течен 5 мин прям при открытии новой Ню
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Amethyst
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