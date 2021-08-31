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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 сер, 2021 22:06
хотів зробити оплату , дойшло до момента коли треба ввести код підвердження який відправлено в смс - і смс не приходить . що ще настроїти щоб приходили смс ?
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Ananas1start
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Додано: Вів 31 сер, 2021 22:09
Ananas1start написав:
хотів зробити оплату , дойшло до момента коли треба ввести код підвердження який відправлено в смс - і смс не приходить . що ще настроїти щоб приходили смс ?
Перейдіть на безкоштовні ПУШі у Стар-інфо без плюса.
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kreuz
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Додано: Сер 01 вер, 2021 03:30
kreuz написав: Ananas1start написав:
хотів зробити оплату , дойшло до момента коли треба ввести код підвердження який відправлено в смс - і смс не приходить . що ще настроїти щоб приходили смс ?
Перейдіть на безкоштовні ПУШі у Стар-інфо без плюса.
яким чином це зробити ?
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Ananas1start
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:37
Ananas1start написав: kreuz написав: Ananas1start написав:
хотів зробити оплату , дойшло до момента коли треба ввести код підвердження який відправлено в смс - і смс не приходить . що ще настроїти щоб приходили смс ?
Перейдіть на безкоштовні ПУШі у Стар-інфо без плюса.
яким чином це зробити ?
Спочатку в додатку відключаєте Starinfo+, а потім в чаті підключаєте без +.
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melkh
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:56
melkh написав:
Спочатку в додатку відключаєте Starinfo+, а потім в чаті підключаєте без +.
Кстати, в отд-и это все умеют делать в течен 5 мин прям при открытии новой Ню
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Amethyst
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Додано: Сер 01 вер, 2021 12:08
Добрый день.
Кто тестировал на каких заправках есть возможность платить, чтоб проходило как инет оплата? Насколько знаю ВОГ, КЛО и ОККО(через фишку). БРСМ, Сокар мимо?
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slktym007
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Додано: Сер 01 вер, 2021 12:25
slktym007
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:05
slktym007 написав:
Добрый день.
Кто тестировал на каких заправках есть возможность платить, чтоб проходило как инет оплата? Насколько знаю ВОГ, КЛО и ОККО(через фишку). БРСМ, Сокар мимо?
Можно ещё на Авиас. Цена будет -1 грн. от стелы
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velvet
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:24
Amethyst написав: melkh написав:
Спочатку в додатку відключаєте Starinfo+, а потім в чаті підключаєте без +.
Кстати, в отд-и это все умеют делать в течен 5 мин прям при открытии новой Ню
мені в відділені відключили смартінфо + , але звичайне не підключили , а я не знав що його треба підключати , думав воно зразу будет
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Ananas1start
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:28
slktym007 написав:
Добрый день.
Кто тестировал на каких заправках есть возможность платить, чтоб проходило как инет оплата? Насколько знаю ВОГ, КЛО и ОККО(через фишку). БРСМ, Сокар мимо?
e-Talon додаток, через нього БРСМ йде як інет -оплата.
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jay2004
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