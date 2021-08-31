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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

хотів зробити оплату , дойшло до момента коли треба ввести код підвердження який відправлено в смс - і смс не приходить . що ще настроїти щоб приходили смс ?
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:09

  Ananas1start написав:хотів зробити оплату , дойшло до момента коли треба ввести код підвердження який відправлено в смс - і смс не приходить . що ще настроїти щоб приходили смс ?

Перейдіть на безкоштовні ПУШі у Стар-інфо без плюса.
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 03:30

  kreuz написав:
  Ananas1start написав:хотів зробити оплату , дойшло до момента коли треба ввести код підвердження який відправлено в смс - і смс не приходить . що ще настроїти щоб приходили смс ?

Перейдіть на безкоштовні ПУШі у Стар-інфо без плюса.


яким чином це зробити ?
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:37

  Ananas1start написав:
  kreuz написав:
  Ananas1start написав:хотів зробити оплату , дойшло до момента коли треба ввести код підвердження який відправлено в смс - і смс не приходить . що ще настроїти щоб приходили смс ?

Перейдіть на безкоштовні ПУШі у Стар-інфо без плюса.


яким чином це зробити ?

Спочатку в додатку відключаєте Starinfo+, а потім в чаті підключаєте без +.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:56

  melkh написав:Спочатку в додатку відключаєте Starinfo+, а потім в чаті підключаєте без +.
Кстати, в отд-и это все умеют делать в течен 5 мин прям при открытии новой Ню
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:08

АЗС

Добрый день.

Кто тестировал на каких заправках есть возможность платить, чтоб проходило как инет оплата? Насколько знаю ВОГ, КЛО и ОККО(через фишку). БРСМ, Сокар мимо?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:25

slktym007
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:05

  slktym007 написав:Добрый день.

Кто тестировал на каких заправках есть возможность платить, чтоб проходило как инет оплата? Насколько знаю ВОГ, КЛО и ОККО(через фишку). БРСМ, Сокар мимо?

Можно ещё на Авиас. Цена будет -1 грн. от стелы
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:24

  Amethyst написав:
  melkh написав:Спочатку в додатку відключаєте Starinfo+, а потім в чаті підключаєте без +.
Кстати, в отд-и это все умеют делать в течен 5 мин прям при открытии новой Ню



мені в відділені відключили смартінфо + , але звичайне не підключили , а я не знав що його треба підключати , думав воно зразу будет
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:28

  slktym007 написав:Добрый день.

Кто тестировал на каких заправках есть возможность платить, чтоб проходило как инет оплата? Насколько знаю ВОГ, КЛО и ОККО(через фишку). БРСМ, Сокар мимо?


e-Talon додаток, через нього БРСМ йде як інет -оплата.
jay2004
 
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