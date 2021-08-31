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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:01
velvet написав: slktym007 написав:
Добрый день.
Кто тестировал на каких заправках есть возможность платить, чтоб проходило как инет оплата? Насколько знаю ВОГ, КЛО и ОККО(через фишку). БРСМ, Сокар мимо?
Можно ещё на Авиас. Цена будет -1 грн. от стелы
Они в куче с АNP ,а укрнафта виртуалки бензина не принимает,там надо пластик,но то СЭП и только минус 1 грн.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 16:22
Мизантрóп написав: velvet написав: slktym007 написав:
Добрый день.
Кто тестировал на каких заправках есть возможность платить, чтоб проходило как инет оплата? Насколько знаю ВОГ, КЛО и ОККО(через фишку). БРСМ, Сокар мимо?
Можно ещё на Авиас. Цена будет -1 грн. от стелы
Они в куче с АNP ,а укрнафта виртуалки бензина не принимает,там надо пластик,но то СЭП и только минус 1 грн.
А нельзя привязать пластик к приложению, и перекидывать на него бензин с виртуалки? Я хочу так сделать, был почти уверен, что можно, но пока руки не дошли. Виртуалку, соответственно, пополнять через приложение со всеми полагающимися плюшками при интернет-оплате.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 16:53
M-Audio
Я по Авиасу покупаю литры в приложении Energy рассчитываясь ньюкардом.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 17:17
velvet написав:M-Audio
Я по Авиасу покупаю литры в приложении Energy рассчитываясь ньюкардом.
Ну и как потом заливать эти литры, если заправки не поддерживают оплату приложением?
А пластиковую топливную карту на всех этих заправках принимают.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 18:36
M-Audio написав: velvet написав:M-Audio
Я по Авиасу покупаю литры в приложении Energy рассчитываясь ньюкардом.
Ну и как потом заливать эти литры, если заправки не поддерживают оплату приложением?
А пластиковую топливную карту на всех этих заправках принимают.
На заправках Авиаса без проблем. Выбираю в приложении заправку,колонку,количество литров и сам заправляю.
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velvet
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Додано: Сер 01 вер, 2021 18:56
velvet написав:
На заправках Авиаса без проблем. Выбираю в приложении заправку
Ещё раз повторяю - не все заправки Авиас это поддерживают. Такие, которые не поддерживают - просто отсутствуют на карте и в списке в приложении. А пластиковую топливную карту принимают везде.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 18:58
M-Audio написав: Мизантрóп написав: velvet написав:
Можно ещё на Авиас. Цена будет -1 грн. от стелы
Они в куче с АNP ,а укрнафта виртуалки бензина не принимает,там надо пластик,но то СЭП и только минус 1 грн.
А нельзя привязать пластик к приложению, и перекидывать на него бензин с виртуалки? Я хочу так сделать, был почти уверен, что можно, но пока руки не дошли. Виртуалку, соответственно, пополнять через приложение со всеми полагающимися плюшками при интернет-оплате.
не,пластик атавизм и по паспорту открывается и только СЭПом.Недавно моней с фопа пополнил СЭПом (ФИО клиента изменил) но Ливайн сечет по ИНН плательщика -не зачислили,письма,акты на возврат средств,благо 10 литров.Приложением сибасом виртуалка на ура работает Киев и область.Но пластик с запасом тоже всегда в авто))
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Мизантрóп
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Додано: Сер 01 вер, 2021 19:16
Amethyst написав: melkh написав:
Спочатку в додатку відключаєте Starinfo+, а потім в чаті підключаєте без +.
Кстати, в отд-и это все умеют делать в течен 5 мин прям при открытии новой Ню
Подтверждаю. Мне сделали, хотя я и не просил.
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