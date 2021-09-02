RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1715171617171718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:01

  velvet написав:
  slktym007 написав:Добрый день.

Кто тестировал на каких заправках есть возможность платить, чтоб проходило как инет оплата? Насколько знаю ВОГ, КЛО и ОККО(через фишку). БРСМ, Сокар мимо?

Можно ещё на Авиас. Цена будет -1 грн. от стелы

Они в куче с АNP ,а укрнафта виртуалки бензина не принимает,там надо пластик,но то СЭП и только минус 1 грн.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6118
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:22

  Мизантрóп написав:
  velvet написав:
  slktym007 написав:Добрый день.

Кто тестировал на каких заправках есть возможность платить, чтоб проходило как инет оплата? Насколько знаю ВОГ, КЛО и ОККО(через фишку). БРСМ, Сокар мимо?

Можно ещё на Авиас. Цена будет -1 грн. от стелы

Они в куче с АNP ,а укрнафта виртуалки бензина не принимает,там надо пластик,но то СЭП и только минус 1 грн.

А нельзя привязать пластик к приложению, и перекидывать на него бензин с виртуалки? Я хочу так сделать, был почти уверен, что можно, но пока руки не дошли. Виртуалку, соответственно, пополнять через приложение со всеми полагающимися плюшками при интернет-оплате.
M-Audio
 
Повідомлень: 2368
З нами з: 23.03.11
Подякував: 434 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:53

M-Audio
Я по Авиасу покупаю литры в приложении Energy рассчитываясь ньюкардом.
velvet
 
Повідомлень: 3977
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:17

  velvet написав:M-Audio
Я по Авиасу покупаю литры в приложении Energy рассчитываясь ньюкардом.

Ну и как потом заливать эти литры, если заправки не поддерживают оплату приложением?
А пластиковую топливную карту на всех этих заправках принимают.
M-Audio
 
Повідомлень: 2368
З нами з: 23.03.11
Подякував: 434 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:36

  M-Audio написав:
  velvet написав:M-Audio
Я по Авиасу покупаю литры в приложении Energy рассчитываясь ньюкардом.

Ну и как потом заливать эти литры, если заправки не поддерживают оплату приложением?
А пластиковую топливную карту на всех этих заправках принимают.

На заправках Авиаса без проблем. Выбираю в приложении заправку,колонку,количество литров и сам заправляю.
velvet
 
Повідомлень: 3977
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:56

  velvet написав:На заправках Авиаса без проблем. Выбираю в приложении заправку
Ещё раз повторяю - не все заправки Авиас это поддерживают. Такие, которые не поддерживают - просто отсутствуют на карте и в списке в приложении. А пластиковую топливную карту принимают везде.
M-Audio
 
Повідомлень: 2368
З нами з: 23.03.11
Подякував: 434 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:58

  M-Audio написав:
  Мизантрóп написав:
  velvet написав:Можно ещё на Авиас. Цена будет -1 грн. от стелы

Они в куче с АNP ,а укрнафта виртуалки бензина не принимает,там надо пластик,но то СЭП и только минус 1 грн.

А нельзя привязать пластик к приложению, и перекидывать на него бензин с виртуалки? Я хочу так сделать, был почти уверен, что можно, но пока руки не дошли. Виртуалку, соответственно, пополнять через приложение со всеми полагающимися плюшками при интернет-оплате.
не,пластик атавизм и по паспорту открывается и только СЭПом.Недавно моней с фопа пополнил СЭПом (ФИО клиента изменил) но Ливайн сечет по ИНН плательщика -не зачислили,письма,акты на возврат средств,благо 10 литров.Приложением сибасом виртуалка на ура работает Киев и область.Но пластик с запасом тоже всегда в авто))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6118
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:16

  Amethyst написав:
  melkh написав:Спочатку в додатку відключаєте Starinfo+, а потім в чаті підключаєте без +.
Кстати, в отд-и это все умеют делать в течен 5 мин прям при открытии новой Ню

Подтверждаю. Мне сделали, хотя я и не просил.
M-Audio
 
Повідомлень: 2368
З нами з: 23.03.11
Подякував: 434 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:06

Скажите, а что, на new card zkp нельзя тянуть через p2p (iPay)? Пробовал с двух банков потянуть, оба раза отказ. Поддержка монобанка уверяет, что они ничего не отклоняют, но после подтверждения через 3ds не получают запрос от сервиса на завершение операции. При попытке потянуть с ПУМБа пишет, что перевод с корпоративных карт запрещён (пишет приложение Укрсиба, но кто там знает, откуда оно это сообщение получает?) Это у меня "Всекарта" корпоративная что-ли?

И, чтобы два раза не вставать, приветственные бонусы в "Бильше" не наливают уже, или есть шанс, что придут ещё? Карту оформил уже в сентябре, на новый телефон. Не могу понять, как теперь там установить пароль, и добавить e-mail в профиль. Оно спрашивает старый пароль, а я его не знаю, вхожу автоматически через Укрсиб. Но с этим, я думаю, разберусь.
M-Audio
 
Повідомлень: 2368
З нами з: 23.03.11
Подякував: 434 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1715171617171718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (675)
03.09.2021 09:39
Рынок ОВГЗ (2167)
03.09.2021 01:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.