Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:06

Скажите, а что, на new card zkp нельзя тянуть через p2p (iPay)? Пробовал с двух банков потянуть, оба раза отказ. Поддержка монобанка уверяет, что они ничего не отклоняют, но после подтверждения через 3ds не получают запрос от сервиса на завершение операции. При попытке потянуть с ПУМБа пишет, что перевод с корпоративных карт запрещён (пишет приложение Укрсиба, но кто там знает, откуда оно это сообщение получает?) Это у меня "Всекарта" корпоративная что-ли?



И, чтобы два раза не вставать, приветственные бонусы в "Бильше" не наливают уже, или есть шанс, что придут ещё? Карту оформил уже в сентябре, на новый телефон. Не могу понять, как теперь там установить пароль, и добавить e-mail в профиль. Оно спрашивает старый пароль, а я его не знаю, вхожу автоматически через Укрсиб. Но с этим, я думаю, разберусь.