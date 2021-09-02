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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1716171717181719

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:25

M-Audio
просто штовхайте з моно і з всекарти, можна одразу витрачати - за овер не наказують.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Підкажіть, ньюкарту в терміналах можна без коміса поповнювати? На приклад в приват, ізіпей, або інших
valya
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Повідомлень: 1551
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Сегодня пришли 3000 баллов на новую карту, открытую впервые.
Oktawa
 
Повідомлень: 384
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:02

  Oktawa написав:Сегодня пришли 3000 баллов на новую карту, открытую впервые.


В условиях и написано, что приход - только по пятницам.

"Додаткові бали за реєстрацію в програмі нараховуються протягом 10 робочих днів після виконання умов, один раз на тиждень (щоп’ятниці)."
jay2004
 
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  #<1 ... 1716171717181719
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