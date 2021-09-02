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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:25
M-Audio
просто штовхайте з моно і з всекарти, можна одразу витрачати - за овер не наказують.
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KVV
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:45
Підкажіть, ньюкарту в терміналах можна без коміса поповнювати? На приклад в приват, ізіпей, або інших
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valya
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:56
Сегодня пришли 3000 баллов на новую карту, открытую впервые.
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Oktawa
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:02
Oktawa написав:
Сегодня пришли 3000 баллов на новую карту, открытую впервые.
В условиях и написано, что приход - только по пятницам.
"Додаткові бали за реєстрацію в програмі нараховуються протягом 10 робочих днів після виконання умов, один раз на тиждень (щоп’ятниці)."
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jay2004
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:18
valya написав:
Підкажіть, ньюкарту в терміналах можна без коміса поповнювати? На приклад в приват, ізіпей, або інших
Можна в ізіпей до 4999 грн на день (або добу)
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Пансер
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