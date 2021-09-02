M-Audio
просто штовхайте з моно і з всекарти, можна одразу витрачати - за овер не наказують.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:25
M-Audio
просто штовхайте з моно і з всекарти, можна одразу витрачати - за овер не наказують.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:45
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Підкажіть, ньюкарту в терміналах можна без коміса поповнювати? На приклад в приват, ізіпей, або інших
Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Сегодня пришли 3000 баллов на новую карту, открытую впервые.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:02
Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
у меня тоже свежая карта и что-то там с этим 3D явно не работает. Например пополнить мобильный на сайте оператора подтверждения 3D я не могу сразу отказ банка.
Жалуйтесь, я своё обращения составил
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