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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1717171817191720>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:25

M-Audio
просто штовхайте з моно і з всекарти, можна одразу витрачати - за овер не наказують.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Підкажіть, ньюкарту в терміналах можна без коміса поповнювати? На приклад в приват, ізіпей, або інших
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Сегодня пришли 3000 баллов на новую карту, открытую впервые.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:02

  Oktawa написав:Сегодня пришли 3000 баллов на новую карту, открытую впервые.


В условиях и написано, что приход - только по пятницам.

"Додаткові бали за реєстрацію в програмі нараховуються протягом 10 робочих днів після виконання умов, один раз на тиждень (щоп’ятниці)."
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  valya написав:Підкажіть, ньюкарту в терміналах можна без коміса поповнювати? На приклад в приват, ізіпей, або інших

Можна в ізіпей до 4999 грн на день (або добу)
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

M-Audio написав:Скажите, а что, на new card zkp нельзя тянуть через p2p (iPay)? Пробовал с двух банков потянуть, оба раза отказ. Поддержка монобанка уверяет, что они ничего не отклоняют, но после подтверждения через 3ds не получают запрос от сервиса на завершение операции.
у меня тоже свежая карта и что-то там с этим 3D явно не работает. Например пополнить мобильный на сайте оператора подтверждения 3D я не могу сразу отказ банка.
Жалуйтесь, я своё обращения составил
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

прийшли 3000 балів по мастеркард більше , і зявилось питання а що з ними робити на що використати можна , раніше просто колесо фортуни крутив акція якого закінчилась , і чим взагалі золоті бали особливі яка різниця між звичайними і золотими ?
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:55

  Ananas1start написав:прийшли 3000 балів по мастеркард більше , і зявилось питання а що з ними робити на що використати можна , раніше просто колесо фортуни крутив акція якого закінчилась , і чим взагалі золоті бали особливі яка різниця між звичайними і золотими ?

Основное применение баллов - серты сильпо - если конечно посещаете эти магазины. А так можно и колесо подождать. От полугода ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 17:16

  Ananas1start написав: що з ними робити на що використати можна?

Я одразу взяв Ашан на 200 грн.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 17:25

  klug написав:
  Ananas1start написав: що з ними робити на що використати можна?

Я одразу взяв Ашан на 200 грн.


А я жду Нового года и ОККО-30% (как в прошлом году).
jay2004
 
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