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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:25
M-Audio
просто штовхайте з моно і з всекарти, можна одразу витрачати - за овер не наказують.
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KVV
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:45
Підкажіть, ньюкарту в терміналах можна без коміса поповнювати? На приклад в приват, ізіпей, або інших
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valya
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:56
Сегодня пришли 3000 баллов на новую карту, открытую впервые.
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Oktawa
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:02
Oktawa написав:
Сегодня пришли 3000 баллов на новую карту, открытую впервые.
В условиях и написано, что приход - только по пятницам.
"Додаткові бали за реєстрацію в програмі нараховуються протягом 10 робочих днів після виконання умов, один раз на тиждень (щоп’ятниці)."
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jay2004
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:18
valya написав:
Підкажіть, ньюкарту в терміналах можна без коміса поповнювати? На приклад в приват, ізіпей, або інших
Можна в ізіпей до 4999 грн на день (або добу)
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Пансер
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:41
M-Audio написав:Скажите, а что, на new card zkp нельзя тянуть через p2p (iPay)? Пробовал с двух банков потянуть, оба раза отказ. Поддержка монобанка уверяет, что они ничего не отклоняют, но после подтверждения через 3ds не получают запрос от сервиса на завершение операции.
у меня тоже свежая карта и что-то там с этим 3D явно не работает. Например пополнить мобильный на сайте оператора подтверждения 3D я не могу сразу отказ банка.
Жалуйтесь, я своё обращения составил
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2XL
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Додано: Пон 06 вер, 2021 15:07
прийшли 3000 балів по мастеркард більше , і зявилось питання а що з ними робити на що використати можна , раніше просто колесо фортуни крутив акція якого закінчилась , і чим взагалі золоті бали особливі яка різниця між звичайними і золотими ?
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Ananas1start
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Додано: Пон 06 вер, 2021 15:55
Ananas1start написав:
прийшли 3000 балів по мастеркард більше , і зявилось питання а що з ними робити на що використати можна , раніше просто колесо фортуни крутив акція якого закінчилась , і чим взагалі золоті бали особливі яка різниця між звичайними і золотими ?
Основное применение баллов - серты сильпо - если конечно посещаете эти магазины. А так можно и колесо подождать. От полугода
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Flamingo
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Додано: Пон 06 вер, 2021 17:16
Ananas1start написав:
що з ними робити на що використати можна?
Я одразу взяв Ашан на 200 грн.
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klug
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Додано: Пон 06 вер, 2021 17:25
klug написав: Ananas1start написав:
що з ними робити на що використати можна?
Я одразу взяв Ашан на 200 грн.
А я жду Нового года и ОККО-30% (как в прошлом году).
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jay2004
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